Lumbardh Dellova shënon supergol për CSKA Sofian
Qendërmbrojtësi i Kosovës Lumbardh Dellova ka shënuar një gol të bukur për CSKA Sofian.
Dellova shënoi gjatë fitores 3-1 kundër Arda, ku realizoi golin e dytë të ndeshjes.
Pas një topi të kthyer nga rivëndja këndore, Dellova goditi fuqishëm në portën kundërshtare, duke mos i dhënë asnjë shans portierit mysafir as për të reaguar.
Për ta për golin: VIDEO
Kujtojmë, Dellova thuhet se e ka refuzuar rinovimin e kontratës kësisoj në verë pritet të bëhet me klub të ri.
Ndërkohë, Sofia mbetet në garë për titull, por është plot 10 pikë prapa liderit Levski./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals