Shembjet e ndërtimeve në Theth, Marjana Koçeku: Kërkoj falje, tash do ju përfaqësoj si duhet
Deputetja Marjana Koçeku ka shprehur pendesë që nuk ka reaguar lidhur me aksionin e qeverisë për prishjen e ndërtimeve pa leje në Theth.
Koçeku e cila disa ditë më parë njoftoi largimin nga grupi parlamentar i PS përmes një postimi në rrjetet sociale tregon se ky aksion ishte një nga krisjet me Partinë Socialiste.
Ajo u kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t’i përfaqësojë si duhet, raporton euronews.al.
“I kërkoj falje prej zemre Thethit. Ajo ngjarje ka kenë ndër goditjet ma të mëdha emocionale që kam marrë n’jetën teme. Unë nuk kjaj, por njato ditë kam kja ma shumë se kur m’ka vdekë baba. Betohem në 7 shenjtorët që besoj ma shumë se tash kam me ju përfaqësue si duhet. S’ka me i fye kush ma ato male siç i kanë fye”, shkruan Koçeku.