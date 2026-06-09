Shefi i OSBE-së kërkon formimin e shpejtë të institucioneve: Votuesit folën, tani radha është e politikanëve
Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Gerard McGurk, ka uruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e procesit zgjedhor dhe kryetarin e LVV-së, Albin Kurti për rezultatin e arritur nga partia e tij në zgjedhjet parlamentare.
Përmes një postimi në platformën X, McGurk vlerësoi mbarëvajtjen e procesit zgjedhor dhe theksoi se tani përgjegjësia u takon të zgjedhurve.
“E përgëzoj KQZ-në për organizimin e një tjetër procesi të suksesshëm zgjedhor dhe Albin Kurtin për rezultatin e partisë së tij. Votuesit kanë folur; tani përgjegjësia u takon atyre që janë zgjedhur”, ka shkruar McGurk.
Ai theksoi se Misioni i OSBE-së në Kosovë bën thirrje për formimin në kohë të institucioneve të reja.
“OSBE-ja në Kosovë bën thirrje për formimin në kohë të institucioneve, si dhe për zgjedhjen e presidentit përmes dialogut dhe kompromisit”, ka shtuar ai.
Deklarata e McGurk vjen në kohën kur subjektet politike pritet të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 7 qershorit. /Telegrafi/
I congratulate @KQZKosova for delivering another successful election and @albinkurti on his party’s result. Voters have spoken; responsibility now lies with those elected. @OSCEKosovo urges timely formation of institutions, election of President through dialogue and compromise.
— Ambassador Gerard McGurk (@OSCEKosovo_HoM) June 9, 2026