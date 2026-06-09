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Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Gerard McGurk, ka uruar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për organizimin e procesit zgjedhor dhe kryetarin e LVV-së, Albin Kurti për rezultatin e arritur nga partia e tij në zgjedhjet parlamentare.

Përmes një postimi në platformën X, McGurk vlerësoi mbarëvajtjen e procesit zgjedhor dhe theksoi se tani përgjegjësia u takon të zgjedhurve.

“E përgëzoj KQZ-në për organizimin e një tjetër procesi të suksesshëm zgjedhor dhe Albin Kurtin për rezultatin e partisë së tij. Votuesit kanë folur; tani përgjegjësia u takon atyre që janë zgjedhur”, ka shkruar McGurk.

Ai theksoi se Misioni i OSBE-së në Kosovë bën thirrje për formimin në kohë të institucioneve të reja.

“OSBE-ja në Kosovë bën thirrje për formimin në kohë të institucioneve, si dhe për zgjedhjen e presidentit përmes dialogut dhe kompromisit”, ka shtuar ai.

Deklarata e McGurk vjen në kohën kur subjektet politike pritet të nisin diskutimet për formimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 7 qershorit. /Telegrafi/

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