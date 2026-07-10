Shefi i NASA-s e pranon: Kemi imazhe të objekteve misterioze, nuk e dimë se çfarë janë
Një debat i ri mbi misterin e Objekteve të Paidentifikuara Fluturuese (UFO) është nxitur nga deklaratat e shefit të NASA-s, Jared Isaacman, i cili tha se agjencia hapësinore ka kapur imazhe të objekteve që nuk mund të shpjegohen me siguri si fenomene natyrore të njohura deri më sot.
Në një intervistë në podcastin e Jack Gordon, kreu i NASA-s deklaroi se ekzistojnë të dhëna nga vëzhgimet që mbeten të pashpjeguara, por theksoi se ato nuk përbëjnë prova për ekzistencën e jetës jashtëtokësore.
“Ne kemi imazhe dhe kjo është diçka për të cilën presidenti Trump është shumë progresiv. Bazuar në të dhënat që kemi nga këto imazhe, nuk e dimë se çfarë janë”, tha Isaacman.
Ai shtoi se është e mundur që njerëzimi të arrijë në përfundimin se jeta në Univers është shumë më e zakonshme nga sa mendohet aktualisht.
“Ekziston një mundësi shumë reale që të arrijmë në përfundimin, gjatë jetës sonë, se ndoshta ka jetë kudo dhe se nuk është aq e rrallë sa mendojmë”, u shpreh ai.
Megjithatë, administratori i NASA-s sqaroi se nuk ka parë prova që qeveria amerikane zotëron mbetje të anijeve aliene apo mostra biologjike nga qenie jashtëtokësore.
“Nuk kam parë asnjë provë të UFO-ve të rrëzuara ose të alienëve”, deklaroi Isaacman.
NASA ka përsëritur vazhdimisht se nuk ka prova të konfirmuara për ekzistencën e jetës jashtëtokësore, ndërsa Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni kanë deklaruar se nuk ka prova fizike që alienët kanë vizituar Tokën.
Sipas Isaacman, përgjigjja për ekzistencën e jetës jashtë Tokës mund të gjendet në mostrat e mbledhura nga Marsi.
“Ne kemi mostra në Mars tani. Nëse i sjellim ato përsëri, ka një probabilitet shumë të lartë që ato të tregojnë të paktën jetë mikrobike në Mars në një moment të caktuar”, tha ai.
Roveri Perseverance i NASA-s ka mbledhur mostra nga sipërfaqja e Planetit të Kuq, të cilat shkencëtarët besojnë se mund të përmbajnë të dhëna për historinë e lashtë të Marsit dhe mundësinë e ekzistencës së jetës mikrobike në të kaluarën.
Megjithatë, misioni për kthimin e këtyre mostrave në Tokë është përballur me sfida të mëdha për shkak të kostove të larta dhe problemeve të financimit.
Ndryshe, deklaratat e Isaacman vijnë në një periudhë kur është rritur presioni politik për më shumë transparencë mbi të dhënat që lidhen me UFO-t.
Presidenti Donald Trump ka kërkuar publikimin e dokumenteve, fotografive dhe regjistrimeve që lidhen me këto fenomene.
Pavarësisht publikimit të mijëra faqeve me materiale, deri më sot nuk është paraqitur asnjë provë zyrtare për ekzistencën e jetës jashtëtokësore.
Jared Isaacman, sipërmarrës, pilot dhe astronaut civil që ka udhëtuar në hapësirë me SpaceX, mori drejtimin e NASA-s me synimin për të forcuar praninë amerikane në Hënë dhe për të përgatitur misionet e ardhshme me njerëz drejt Marsit.
Ai tha se kërkimi për jetë është një nga objektivat kryesore të agjencisë.
“Nuk mund ta urrej këtë temë. Në fakt, jam jashtëzakonisht i magjepsur prej saj, sepse është në zemër të asaj që po përpiqemi të bëjmë në NASA: t’i përgjigjemi pyetjes nëse jemi vetëm”, tha ai.
Në të njëjtën kohë, Isaacman hodhi poshtë idenë se eksplorimi i hapësirës nënkupton domosdoshmërisht “pushtimin” e botëve të tjera.
“Nuk besoj se është fati ynë të qëndrojmë në një planet të vetëm”, u shpreh ai, duke argumentuar se njerëzimi do të vazhdojë eksplorimin e Universit.
Komentet e tij kanë rikthyer edhe debatet mbi pretendimet e mëparshme të disa ish-punonjësve, astronautëve dhe studiuesve se provat për jetën jashtëtokësore mund të jenë fshehur.
Mes tyre është astronauti Edgar Mitchell, njeriu i gjashtë që ka shkelur në Hënë, i cili ka pretenduar se ka vëzhguar fenomene gjatë misioneve hapësinore që sipas tij tejkalonin aftësitë teknologjike njerëzore.
Gjithashtu, ish-punonjësja e NASA-s, Donna Hare, ka pretenduar se disa fotografi të supozuara si UFO janë manipuluar përpara publikimit.
Këto pretendime nuk janë konfirmuar zyrtarisht nga NASA.
Në intervistë, Isaacman foli edhe për teoritë konspirative rreth uljes së parë të njeriut në Hënë në vitin 1969, duke thënë se kupton arsyet pse disa njerëz dyshojnë për shkak të cilësisë së dobët të pamjeve të asaj kohe.
Sipas tij, misionet e ardhshme Artemis do të pajisen me kamera moderne me rezolucion të lartë në anijet e uljes dhe robotët eksplorues, duke sjellë në Tokë pamje shumë më të detajuara të epokës së re të eksplorimit hënor.
Pyetja që vazhdon të mbetet është nëse njerëzimi është i vetëm në Univers apo nëse shkenca është më pranë se kurrë zbulimit më të madh në historinë e saj. /Telegrafi/