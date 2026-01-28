Shefi i Bundesbank: Rezervat gjermane të arit janë të sigurta në New York
Kreu i bankës qendrore të Gjermanisë nuk sheh asnjë arsye që rezervat gjermane të arit të tërhiqen nga Rezerva Federale e Shteteve të Bashkuara.
"Nuk kam asnjë dyshim se ari ynë ruhet në mënyrë të sigurt në Rezervën Federale në New York", tha Presidenti i Bundesbank, Joachim Nagel, për Frankfurter Allgemeine Zeitung të mërkurën.
Qëndrimi i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ndaj vendeve evropiane në mosmarrëveshjen për Grenlandën ka shkaktuar një debat nëse rezervat gjermane janë të sigurta në New York.
Dhe kryetarja e komitetit të mbrojtjes së Parlamentit Evropian, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, i bëri thirrje së fundmi qeverisë gjermane të kthejë arin.
"Në një kohë të pasigurisë globale në rritje dhe nën politikën e paparashikueshme të presidentit Trump në SHBA, nuk është më e pranueshme që rreth 37% e rezervave të arit të Gjermanisë, më shumë se 1,230 ton, të ruhen në kasafortat e Rezervës Federale në New York", i tha ajo revistës Spiegel.
Gjermania ka rezervat e dyta më të mëdha të arit në botë pas SHBA-së, që arrijnë në rreth 3,352 ton metrikë në fund të vitit 2024.
Sipas Bundesbank, më shumë se gjysma ruhet në kasafortat e bankës qendrore në Frankfurt, ndërsa pjesa tjetër ndahet midis Rezervës Federale dhe Bankës së Anglisë në Londër.
Nagel vuri në dukje se Bundesbank rishikon rregullisht ruajtjen e rezervave të arit, duke theksuar se 300 ton u transferuan përsëri në Frankfurt nga Nju Jorku 10 vjet më parë. /Telegrafi/