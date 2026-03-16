Shefi i BE-së largohet nga Kosova, Avio Orav merr detyrë të re në Turqi
Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, Avio Orav pritet që së shpejti të nis një detyrë të re në Turqi.
Kështu ka bërë të ditur Matti Maasikas, Sekretar i Përgjithshëm në detyrë në Shërbimin Evropian për Veprime të Jashtme (EEAS), i cili i ka shprehur falënderimet dhe urimet e tij të ngrohta Oravit, për detyrën e re në Turqi.
Në një postim në rrjetin social “X”, Maasikas ka shkruar se Orav ka bërë punë të shkëlqyer në Kosovë.
“Faleminderit Aivo Orav për punën e shkëlqyer të bërë në Kosovë! Do të mungosh shumë. Urime për detyrën tënde të re në Turqi dhe jam shumë i lumtur të vazhdoj të punojmë së bashku – ashtu si kemi bërë gjatë dekadave në role të ndryshme”, ka shkruar Maasikas.
Në fotografitë e ndara me postimin, Maasikas dhe Orav shihen duke shkëmbyer përshëndetje përpara godinës së EEAS, duke simbolizuar bashkëpunimin e gjatë dhe të frytshëm mes tyre.
Aivo Orav ka shërbyer si shef i Zyrës së BE-së në Kosovë në një periudhë të rëndësishme për zhvillimet politike dhe integruese të Kosovës, duke mbështetur proceset demokratike dhe bashkëpunimin rajonal.
Aivo Orav kishte marrë detyrën e tij si drejtues i Zyrës së BE-së në Kosovë më 2 shtator 2024. Para Orav në Kosovë kishte shërbyer Thomas Szunyog./Telegrafi/
Thank you @AivoOrav for the great job done in Kosovo! You will be sorely missed. Congratulations on your next assignment in Türkiye and am very happy to continue working together - as we have done over decades in various roles. Jõudu! pic.twitter.com/cm7gf2jNP1
— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 16, 2026