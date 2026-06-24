Shefi i agjencisë bërthamore të OKB-së sinjalizon se inspektorët do të vizitojnë vendet bërthamore të Iranit
Kreu i agjencisë bërthamore të OKB-së sinjalizoi të mërkurën se vendet e pasurimit bërthamor iranian do të vizitohen nga inspektorët e tij, një komponent kyç në marrëveshjen e përkohshme midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për të arritur në fund të luftës.
Komenti i kreut të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Rafael Mariano Grossi, ishte më i vendosuri deri më tani nga agjencia e Kombeve të Bashkuara, e cila shihet si kyçe në përcaktimin e statusit të rezervave bërthamore të Iranit.
Që kur Izraeli nisi një luftë 12-ditore kundër Iranit në vitin 2025, IAEA është bllokuar nga Teherani nga vizita në vendet e pasurimit ku besohet se Republika Islamike ruan mjaftueshëm uranium të pasuruar shumë për të ndërtuar potencialisht deri në 10 armë bërthamore.
Irani ka kohë që pohon se programi i tij është paqësor, megjithëse është i vetmi vend në botë që ka uranium të pasuruar deri në 60 për qind pastërti pa një program armësh.
SHBA-të dhe Irani ofruan deklarata kontradiktore të martën në lidhje me nëse këto vende do të inspektoheshin.
“Mund t’i kuptoj deklaratat politike, ato janë pjesë e realitetit, por gjëja themelore që dua t’ju kujtoj dhe t’ju tërheq vëmendjen është se ka pasur një Memorandum Mirëkuptimi, të nënshkruar nga të dy presidentët”, u tha Grossi gazetarëve në një konferencë për shtyp në centralin bërthamor Fukushima Daiichi, të goditur nga cunami.
Marrëveshja “përcakton në mënyrë të qartë se aktivitetet bërthamore që do të kryhen në lidhje me objektet e materialeve bërthamore do të mbikëqyren nga IAEA - në të gjitha letrat”, tha ai.Grossi shtoi: “Natyrisht, për ta bërë këtë, ne duhet të inspektojmë. Nëse kjo ndodh pasnesër, pas një jave apo pas dhjetë ditësh, është e rëndësishme, por jo thelbësore. Kjo do të ndodhë”. /Telegrafi/