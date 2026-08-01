Musk publikoi një insert nga filmi "World War Z", migrantët në enklavën spanjolle i krahasoi me zombitë
Miliarderi amerikan, Elon Musk ka shkaktuar reagime të shumta pasi publikoi një pjesë nga filmi "World War Z", duke e lidhur atë me krizën e fundit të migrantëve në enklavën spanjolle Ceuta.
Në postimin e tij, Musk kritikoi kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez për politikat e migracionit, ndërsa pamjet nga filmi – ku paraqiten turma njerëzish që sulmojnë qytetin si "zombi" – u përdorën për të komentuar situatën në kufirin mes Marokut dhe Ceutës.
Reagimi i Musk erdhi pasi mijëra migrantë tentuan të hynin në territorin spanjoll nga Maroku, duke kaluar barrierat kufitare ose duke notuar drejt bregdetit të Ceutës. Për shkak të situatës, Spanja dërgoi forca shtesë policore dhe ushtarake për të kontrolluar kufirin.
Postimi i Musk është kritikuar nga disa përdorues dhe analistë, të cilët e konsideruan krahasimin me një film horror si të papërshtatshëm dhe nxitës. Ndërkohë, mbështetësit e tij thanë se ai po shprehte shqetësime për kontrollin e kufijve dhe politikat migratore të Evropës.
Kriza në Ceuta ka shkaktuar tensione të mëdha politike në Spanjë dhe Evropë. Autoritetet raportuan për një numër të madh tentativash kalimi, viktima gjatë përpjekjeve dhe mbingarkesë të shërbimeve lokale të pritjes.
Kjo nuk është hera e parë që Musk përfshihet në debate publike mbi politikat e migracionit në Spanjë. Më herët ai kishte komentuar edhe vendimet e qeverisë së Sánchezit lidhur me legalizimin e migrantëve pa dokumente. /Telegrafi/