SHBA-të njoftojnë se dy persona janë vrarë në një sulm ushtarak ndaj një anijeje në Paqësor
Komanda Jugore e ushtrisë amerikane, e cila mbikëqyr operacionet në Amerikën Latine dhe Karaibe, njoftoi se kreu një tjetër sulm vdekjeprurës të hënën, duke vrarë dy të dyshuar për kontrabandë droge në Paqësorin lindor.
Deklarata tha se e fundit në atë që ekspertët ligjorë e kanë quajtur një seri vrasjesh jashtëgjyqësore nga Pentagoni u krye "me udhëzimin" e komandantit të ri të njësisë luftarake me bazë në Florida, gjeneral Francis L Donovan, i cili u betua në një ceremoni në Pentagon të enjten e kaluar.
Donovan merr detyrën pasi një admiral i marinës amerikane, Alvin Holsey, zgjodhi të tërhiqej për shkak të mosmarrëveshjeve të raportuara mbi politikën e sulmeve me anije, transmeton Telegrafi.
Njoftimi, i cili u shoqërua me video të sulmit, u krye në një anije "që po kalonte tranzit përgjatë rrugëve të njohura të trafikimit të drogës në Paqësorin lindor", tha Pentagoni.
Roja Bregdetare e SHBA-së u thirr për të kërkuar një të mbijetuar të vetëm të sulmit, tha deklarata.
Vrasjet e reja e çojnë numrin e të vdekurve në të paktën 130 në 38 sulme, sipas deklaratave të Pentagonit të numëruara nga Intercept.
Më herët të hënën, forcat ushtarake amerikane hipën në një cisternë të sanksionuar në Oqeanin Indian, pasi e gjurmuan anijen nga Deti i Karaibeve si pjesë e një karantine nafte që synonte të shtrydhte Venezuelën, tha Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com