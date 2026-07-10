SHBA reagon pas pretendimeve të Iranit se kontrollon 'armën e artë'
Pas një nate me raportime për shpërthime në Iran, më në fund ka reaguar Komanda Qendrore e SHBA-së – por bëhet fjalë për diçka tjetër në luftën me Iranin.
Komanda Qendrore e SHBA-së ka kundërshtuar një pretendim iranian mbi Ngushticën e Hormuzit.
Rruga ujore u quajt "arma e artë" e Iranit nga një burim iranian, i cili tha se ishte leva më e mirë e vendit mbi ekonominë globale - dhe për këtë arsye kundër SHBA-së.
Raportohet se Irani ka kërcënuar të mbyllë përsëri rrugën ujore pas sulmeve të reja amerikane.
CENTCOM kundërshtoi pretendimin e Iranit për kontrollin e ngushticës, duke thënë: "Irani nuk e kontrollon Ngushticën e Hormuzit. Që nga fillimi i majit, forcat amerikane kanë ndihmuar në lehtësimin e suksesshëm të tranzitit të më shumë se 800 anijeve tregtare dhe 380 milionë fuçive naftë të papërpunuar përmes korridorit jetësor të tregtisë ndërkombëtare".
🚫 CLAIM: Iranian state media claims that transit through the Strait of Hormuz is only permitted through routes designated by Iran.
✅ TRUTH: Iran does not control the Strait of Hormuz. Since early May, U.S. forces have helped facilitate the successful transit of more than 800… pic.twitter.com/cpnTDBoFEG
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 9, 2026
Ndryshe, Izraeli ndau informacione të reja inteligjence me SHBA-në, të cilat sipas tij tregonin një plan të ri iranian për të vrarë presidentin Donald Trump, thanë njerëz të njohur me çështjen, një zbulim që do të shënonte një përshkallëzim të luftës midis Uashingtonit dhe Iranit.
Irani për vite me radhë është zotuar hapur se do të hakmerret kundër Trumpit për vrasjen e Qassem Soleimani, i cili ishte një gjeneral i lartë në Trupat e Gardës Revolucionare Islamike, gjatë mandatit të parë të presidentit. /Telegrafi/