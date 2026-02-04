SHBA miraton shitjen e mundshme të mbështetjes dhe pajisjeve për F-15 në Arabinë Saudite
SHBA-të kanë miratuar një tjetër shitje potenciale armësh në Arabinë Saudite, këtë herë për pjesë mbështetjeje për aeroplanët luftarakë F-15 në një marrëveshje prej 3 miliardë dollarësh.
Një numër i vogël kontraktorësh civilë ose personeli ushtarak amerikan afatgjatë mund të kërkohet në Mbretëri, tha Pentagoni në një deklaratë.
"Mbretëria e Arabisë Saudite ka kërkuar të blejë artikujt e mëposhtëm jo të mëdhenj të pajisjeve mbrojtëse: pjesë këmbimi dhe riparimi, materiale konsumi dhe aksesorë, dhe mbështetje riparimi dhe kthimi; pajisje tokësore dhe të personelit; softuer dhe mbështetje softuerike të klasifikuar dhe të paklasifikuar; botime dhe dokumentacion teknik të klasifikuar dhe të paklasifikuar; pajisje trajnimi dhe trajnimi të personelit; shërbime mbështetjeje inxhinierike, teknike dhe logjistike të Qeverisë së SHBA-së dhe kontraktorëve; dhe elementë të tjerë të lidhur me logjistikën dhe mbështetjen e programit", sipas njoftimit.
Kjo shitje thuhet se do të mbështesë objektivat e politikës së jashtme dhe të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara duke përmirësuar sigurinë e një aleati të madh jo-NATO "që është një forcë për stabilitet politik dhe përparim ekonomik në rajonin e Gjirit".
Siç theksohet më tej, F-15-at gjithashtu rrisin aftësinë e Mbretërisë për të penguar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme.
Ndërkohë, vënë në pah mediat, në fund të javës së kaluar, administrata Trump miratoi shitjen e mundshme prej 9 miliardë dollarësh të 730 raketave PATRIOT Advanced Capability-3 Raketa të Përmirësuara të Segmentit të Raketave (PAC-3 MSE) Arabisë Saudite.
"Këto kapacitete të përmirësuara do të mbrojnë forcat tokësore të Arabisë Saudite, Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve vendas dhe do të përmirësojë ndjeshëm kontributin e Arabisë Saudite në IAMD (mbrojtjen e integruar ajrore dhe raketore) në rajonin CENTCOM", tha Pentagoni.PAC-3 MSE është prodhuar nga Lockheed Martin dhe është një nga interceptorët më të përparuar, i aftë të zbulojë dhe rrëzojë raketa dhe dronë të avancuar. /Telegrafi/