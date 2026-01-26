SHBA-ja përjetoi ditën më të keqe për anulimet e fluturimeve që nga COVID-19
E diela e fundit ishte dita më e keqe për anulimet e fluturimeve në SHBA që nga koha e COVID-19, sipas firmës së analizave të aviacionit Cirium.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, ajo thotë se mbi 17,000 fluturime janë anuluar gjithsej gjatë kësaj stuhie.
Fluturimet ndërkombëtare që mbërrijnë në SHBA janë goditur gjithashtu rëndë, me rreth një të tretën e fluturimeve të planifikuara nga jashtë shtetit të anuluara të dielën, sipas të dhënave të Cirium.
Aeroportet kryesore në të gjithë vendin raportuan ndërprerje të përhapura, duke përfshirë më shumë se 80% të fluturimeve të anuluara në LaGuardia, JFK, Newark dhe Filadelfia të Nju Jorkut, me Aeroportin Kombëtar Reagan të Uashingtonit që arriti në 90% të anulimeve.
Të paktën shtatë të vdekur dhe 800,000 banorë pa energji elektrike, ndërsa stuhia e madhe dimërore godet SHBA-në
Delta Air Lines tha gjatë natës se po rifillon fluturimet vetëm "atje ku është e sigurt ta bësh këtë".
Megjithatë, linja ajrore paralajmëroi se temperaturat e ulëta në Atlanta - ku është e vendosur - dhe stuhitë e vazhdueshme në të gjithë verilindjen mund të ndikojnë ende në fluturimet këtë mëngjes.
Ndryshe, një stuhi e rrezikshme dimërore ka përfshirë SHBA-në, duke lënë të paktën shtatë të vdekur dhe duke ndërprerë energjinë elektrike për qindra mijëra shtëpi.
Shkollat dhe rrugët në të gjithë vendin janë mbyllur dhe fluturimet janë anuluar, pasi kushtet "kërcënuese për jetën" shtrihen nga Teksasi në New England, sipas Shërbimit Kombëtar të Motit (NWS).
“Nuk ka punë të vogël”: Mamdani ndihmon në nxjerrjen e një automjeti që kishte ngecur në borë në Nju Jork
Deri pasditen e së dielës, më shumë se 800,000 familje kishin mbetur pa energji elektrike, sipas poweroutage.us, shkruan BBC, përcjell Telegrafi.
Bora e madhe, breshëri dhe “shiu i ngrirë”, i cili është një fenomen i rrezikshëm ku pikat e ftohta të shiut ngrijnë menjëherë në sipërfaqe, mund të zgjasin me ditë të tëra, dhe stuhia mund të prekë rreth 180 milionë amerikanë - më shumë se gjysmën e popullsisë.
Ekspertët e motit kanë paralajmëruar se një nga rreziqet më të mëdha të stuhisë është akulli, i cili ka potencialin të dëmtojë pemët, të rrëzojë linjat e energjisë dhe t'i bëjë rrugët të pasigurta.Kanadezët janë goditur gjithashtu nga bora e madhe dhe qindra fluturime të anuluara. /Telegrafi
