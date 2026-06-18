Shamanët afrikanë në Kupën e Botës: Si tifozët e Ganës 'bënë magji' për golin e fitores në minutën e fundit
Ekipet kombëtare afrikane shpesh sjellin në turne të mëdha jo vetëm mbështetjen e tyre të fortë, por edhe 'magjinë' lokale.
Gjatë ndeshjes së Kupës së Botës midis Ganës dhe Panamasë, kamerat e transmetimit kapën një moment shumë të pazakontë.
Në minutën e 16-të, një tifoz ganez vendosi të kryente një ritual pikërisht në tribuna.
Ai nxori një enë të vogël, derdhi një pluhur të bardhë në pëllëmbën e dorës dhe e fryu në drejtim të fushës.
Ghana estaba empatada con Panamá
Se pusieron a hacer macumba en pleno estadio
Y terminaron ganando pic.twitter.com/Guz8OHW7bw
— ElBuni (@therealbuni) June 18, 2026
Pjesa më interesante ishte se ky ritual me sa duket funksionoi. Gana luftoi për të gjetur rrjetën e Panamasë gjatë gjithë ndeshjes, por një moment vendimtar erdhi në fundin e ndeshjes.
Në minutën e pestë të kohës shtesë (90+5'), Caleb Yirenkyi shënoi një gol të fitores në fund të ndeshjes duke i siguruar vendit të tij fitoren e parë në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/