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Ekipet kombëtare afrikane shpesh sjellin në turne të mëdha jo vetëm mbështetjen e tyre të fortë, por edhe 'magjinë' lokale.

Gjatë ndeshjes së Kupës së Botës midis Ganës dhe Panamasë, kamerat e transmetimit kapën një moment shumë të pazakontë.

Në minutën e 16-të, një tifoz ganez vendosi të kryente një ritual pikërisht në tribuna.

Ai nxori një enë të vogël, derdhi një pluhur të bardhë në pëllëmbën e dorës dhe e fryu në drejtim të fushës.

Pjesa më interesante ishte se ky ritual me sa duket funksionoi. Gana luftoi për të gjetur rrjetën e Panamasë gjatë gjithë ndeshjes, por një moment vendimtar erdhi në fundin e ndeshjes.

Në minutën e pestë të kohës shtesë (90+5'), Caleb Yirenkyi shënoi një gol të fitores në fund të ndeshjes duke i siguruar vendit të tij fitoren e parë në Kupën e Botës 2026. /Telegrafi/

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