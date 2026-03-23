Një video e pazakontë është bërë virale në rrjetet sociale, duke shkaktuar reagime të shumta nga përdoruesit.

Në pamje shihet një grua duke bërë plazh, e cila detyrohet të lëvizë vazhdimisht shezllonin e saj për t’i shpëtuar hijes së një vinçi të madh.

Operatori i vinçit duket se e ndjek qëllimisht me hijen, duke e penguar të marrë rreze dielli.

Kjo situatë - edhe pse nuk është treguar se në cilin vend ka ndodhur - është cilësuar nga shumë si një shaka e papërshtatshme dhe bezdisëse.

Ndërkohë, videoja ka hapur debat mbi kufijtë e humorit dhe respektin ndaj të tjerëve në hapësira publike. /Telegrafi/

