Shahini: Ne mund të mos jemi “gati” për edukim medial, por s’kemi kohë të presim
Kosova mund të mos jetë “gati” për edukim medial nëse dëgjohen zërat skeptikë, por pritja vetëm do ta përkeqësonte situatën, ka vlerësuar Samir Shahini, drejtor i Drejtorisë së Arsimit në Komuna e Prishtinës.
“Çdo ndryshim në arsim përballet me rezistencë dhe skepticizëm, por kjo nuk duhet të jetë arsye për mosveprim”, tha Shahini në “Përballje Podcast”, duke theksuar se nxënësit sot kanë qasje të pakufizuar dhe shpesh të pakontrolluar në internet dhe rrjete sociale, madje edhe gjatë qëndrimit në shkollë.
Fëmijët rrinë shumë online dhe rrezikohen nga dhuna, Shahini dhe Aliu-Ahmeti flasin për nevojën urgjente të edukimit medial
Sipas tij, kjo situatë e bën edukimin medial urgjent dhe jo opsional, veçanërisht në kohën e dezinformimit dhe zhvillimeve të shpejta teknologjike.
“Prishtina ka vendosur të mos presë nivelin qendror, duke pilotuar mësimin gjithëditor dhe përfshirjen e temave si inteligjenca artificiale dhe edukimi medial”, theksoi Shahini, duke shtuar se kryeqyteti duhet të shërbejë si model për komunat e tjera në Kosovë shkruan Telegrafi.