Sërish valë e të nxehtit javën që po vjen, të premten parashikohet deri 38 gradë
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar çfarë moti do të mbajë në pesë ditët në vazhdim.
Në njoftim thuhet se gjatë javës temperatura minimale e ditës do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa më e larta do të jetë të premten 38 gradë.
E hënë 27 korrik
Temperaturat minimale: 13–15°C
Temperaturat maksimale: 26–30°C
Era do të fryjë nga drejtimet veriperëndimore dhe veriore, me shpejtësi mesatare 1–8 m/s, ndërsa gjatë zhvillimit të vranësirave konvektive mund të ketë fuqizime të përkohshme.
E martë, 28 korrik 2026
Moti do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara, me intervale të gjata me diell. Reshje të izoluara mund të jenë të mundshme kryesisht në zonat malore.
Temperaturat minimale: 13–16°C
Temperaturat maksimale: 27–32°C
Era kryesisht e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, 1–7 m/s.
E mërkurë, 29 korrik 2026
Moti do të jetë kryesisht me diell dhe stabil. Temperaturat do të shënojnë rritje graduale.
Temperaturat minimale: 12–15°C
Temperaturat maksimale: 27–33°C
Era e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor dhe perëndimor, 1–6 m/s.
E enjte, 30 korrik 2026
Moti do të jetë kryesisht me diell dhe i nxehtë. Temperaturat do të vazhdojnë të rriten.
Temperaturat minimale: 12–15°C
Temperaturat maksimale: 29–36°C
Era kryesisht e dobët, me shpejtësi 1–5 m/s. Në disa zona gjatë pasdites mund të ketë erëra lokale.
E premte, 31 korrik 2026
Moti do të jetë me diell dhe i nxehtë, me temperatura të larta në shumicën e territorit.
Temperaturat minimale: 13–16°C
Temperaturat maksimale: 30–38°C
Era e dobët deri mesatare nga drejtimi perëndimor dhe veriperëndimor, 1–6 m/s.