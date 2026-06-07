Sërish u marshua për tragjedinë e Koçanit, prindërit e viktimave kërkuan përgjegjësi institucionale
Koçani marshoi masivisht këtë të shtunë në kujtim të atyre që vdiqën në tragjedinë e tmerrshme në diskotekën Pulse.
Në "Marshimin për Engjëjt" të 45-të radhazi, prindër, të afërm dhe qytetarë të shumtë kërkuan përgjegjësi të menjëhershme institucionale dhe një përgjigje të qartë për pyetjen nëse të gjithë vepruan me ndërgjegje dhe profesionalizëm në detyrat e tyre zyrtare.
Marshimi filloi në orën 18:05 nga Parku i Revolucionit, dhe procesioni paqësor kaloi para Prokurorisë së Përgjithshme, Stacionit të Policisë dhe Gjykatës Themelore, duke përfunduar para sallës sportive Koçani Angels.
"Nuk po kërkojmë një vendim paraprak, por të vërtetë dhe seriozitet"
Mesazhi i marshimit të këtij viti iu drejtua drejtpërdrejt institucioneve gjyqësore dhe gjyqit që duhet të përcaktojë fajësinë për zjarrin fatal.
Prindërit e viktimave theksuan se qëllimi i tyre nuk është të gjykojnë në rrugë, por të arrijnë seriozitet dhe dinjitet në procedurë. Sipas tyre, pyetja kryesore nuk është vetëm ajo që ndodhi kur flakët ishin përhapur tashmë, por nëse autoritetet kishin bërë më parë gjithçka brenda detyrimit të tyre ligjor për të parandaluar katastrofën.
Rozeta Dzhamova, motra e djalit të ndjerë, vuri në dukje se familjet në sallën e gjyqit kanë dëgjuar për protokolle të papërfunduara dhe urdhra gojorë për muaj të tërë, ndërsa thelbi është nëse sistemi ka funksionuar fare.
Kryetari i Shoqatës "16 Mars 2025 Koçani", Aleksandar Naunov, tha se askush nuk po kërkon një vendim pa prova, por theksoi se është për të ardhur keq që sistemi ka heshtur për dështime të shumta për vite me radhë.
Marshimi pasoi një seancë dëgjimore kontroverse në të cilën disa nga oficerët e policisë të akuzuar pretenduan se u sollën në gjykatë vetëm sepse "shpëtuan fëmijë".
Prokuroria po akuzon 13 oficerë policie të cilët, gjatë kontrolleve në kabarenë "Pulse" në periudhën nga 14 deri më 16 mars 2025, nuk morën masa të përshtatshme mbrojtëse, as nuk penguan përdorimin e piroteknikës së padeklaruar dhe të rrezikshme.
Bilanci i tmerrit në "Pulse": 63 të vdekur dhe 200 të plagosur
Zjarri i tmerrshëm në diskotekën "Pulse" ndodhi më 16 mars 2025, duke lënë pas 63 të vdekur dhe rreth 200 të plagosur.
Seanca kryesore gjyqësore pas aktakuzës së miratuar filloi më 19 nëntor 2025, dhe për arsye sigurie dhe interesi të madh, gjyqet po mbahen në sallën e posaçme të gjyqit brenda Qendrës Korrektuese "Idrizovë".
Familjet thonë se nuk do t'i ndalin marshimet derisa të vihet drejtësia plotësisht.