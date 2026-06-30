Sërish alarm për bombë në Stacionin e Autobusëve në Prishtinë
Policia e Kosovës ka konfirmuar se mëngjesin e sotëm ka pranuar një informatë për një mjet të dyshuar shpërthyes në hapësirat e Stacionit të Autobusëve në Prishtinë, me ç'rast janë ndërmarrë masa të menjëhershme sigurie.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, ka bërë të ditur për Telegrafin se informacioni është pranuar rreth orës 08:00.
"Rreth orës 08:00, kemi pranuar një informatë për mjet shpërthyes në Stacionin e Autobusëve, në Prishtinë", ka deklaruar Pllana.
Ai ka njoftuar se, menjëherë pas pranimit të informacionit, policia ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për garantimin e sigurisë në zonë.
"Menjëherë policia ka ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë në atë zonë. Në një perimetër të caktuar ka evakuuar qytetarët, ndërkohë që janë angazhuar njësitet përkatëse për trajtimin e informatës", ka shtuar ai.
Policia nuk ka bërë të ditura ende detaje shtesë lidhur me natyrën e rastit, ndërsa njësitet kompetente po vazhdojnë veprimet në terren. /Telegrafi/