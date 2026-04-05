Selin flet për momentet e veçanta në Big Brother, përfshin edhe DJ Gimbon
Selin Bollati ka shprehur dy momentet e veçanta në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5.
Nën një është fakti që ka treguar veten në të gjitha format dhe se nuk e ka pasur problem, e në të dytën fut njohjen me DJ Gimbon.
"E para ka qenë fakti që e kam kuptuar që këtu brenda se kam fare problem të jem 100 për qind e vërtetë dhe të tregoj anë të miat jo perfekte, një Selin ndoshta të ç'rregullt, moskokëçarëse. E pranoj dhe e dua shumë veten në këtë mënyrë", tha ajo.
Foto: Instagram
Tutje shtoi: "Dhe e dyta zemra ime të përshëndes është Gimbo patjetër, është moment shumë i veçantë dhe mënyra se si jemi bashkë, këto të dyat, Gimbo të dua".
Selin nga ana tjetër është shpallur finalistja e parë e këtij edicioni të BBVA.
Finalja e madhe do të jetë më 18 prill (e shtunë).
Mbetet për t'u parë në vazhdim se kush do të jenë edhe tre finalistët e tjerë. /Telegrafi/