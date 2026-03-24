Sekuestrohen 2 kilogramë heroinë dhe armë pa leje në Suharekë, tre persona arrestohen
Një aksion i koordinuar i Prokurorisë Themelore në Prizren dhe organeve të rendit ka çuar në sekuestrimin e 2 kilogramëve heroinë dhe një arsenal armësh në Suharekë. Tre persona, të dyshuar për përfshirje në këtë veprimtari kriminale, janë vendosur në ndalim 48-orësh.
“Bazuar në dyshimin e bazuar, të pandehurit kanë vepruar në bashkëkryerje dhe në kuadër të një grupi, duke u marrë me shpërndarjen dhe shitjen e paautorizuar të substancave narkotike të llojit heroinë,” thuhet në komunikatën e Prokurorisë.
Gjatë operacionit janë konfiskuar katër pistoleta, një pushkë gjuetie, dy karikatorë dhe 544 fishekë, si dhe para të gatshme, telefona dhe dy vetura të markave “Mercedes GLE” dhe “Land Rover”, të përdorura për shkëmbimin e narkotikëve.
“Po ashtu janë sekuestruar prova të tjera materiale që lidhen me veprat penale të lartcekura,” thekson Prokuroria.
Të tre të dyshuarit janë proceduar për veprat penale lidhur me narkotikët dhe mbajtjen e armëve pa leje.
“Prokuroria mbetet e përkushtuar në luftën ndaj kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin,” përfundon komunikata. /Telegrafi/