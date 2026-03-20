Seedorf dhe Kluivert e ndihmojnë ekipin e vogël kombëtar të bëjë një mrekulli para Kupës së Botës?
Dy ikona të vërteta të futbollit evropian dhe botëror, gjigantët holandezë Clarence Seedorf dhe Patrick Kluivert, mbështetën një histori të bukur në prag të Kupës së Botës për të ndihmuar vendin e tyre të origjinës të kualifikohej për Kupën e Botës.
Edhe pse luajtën për Holandën dhe lanë një gjurmë të madhe, Seedorf dhe Kluivert janë me origjinë nga Surinami, një ish-koloni holandeze e vendosur në Amerikën e Jugut.
Surinami u kualifikua për Kupën e Botës përmes kualifikueseve në Amerikën e Veriut dhe Qendrore, dhe tani ata kanë mbledhur dy emrat e mëdhenj që kishin në mënyrë që të përpiqen të udhëheqin përzgjedhjen në Kupën historike të Botës.
Dutch football legends Patrick Kluivert and Clarence Seedorf will use their invaluable expertise to help Suriname as they seek to qualify for their first-ever FIFA World Cup.
Suriname will meet Boliva in a World Cup inter-confederation play-off in Mexico on March 26, and if they… pic.twitter.com/FX4B1NupmN
— Jamaica Observer (@JamaicaObserver) March 17, 2026
Konkretisht, Seedorf dhe Kluivert u ftuan nga drejtori Brian Tevreden për të ndihmuar me përgatitjet e ekipit kombëtar, përgatitjet për ndeshjet dhe me ekspertizën dhe përvojën e tyre të sillnin avantazh në fazën eliminatore.
Të dy i pranuan këto ftesa dhe kjo nuk do të ndikojë në punët e tyre aktuale, pasi Seedorf është anëtar i bordit mbikëqyrës të ekipit kombëtar holandez.
"Nuk është një pozicion zyrtar. Clarence do të mbetet anëtar i bordit mbikëqyrës të shoqatës holandeze, por ai do të më mbështesë si konsulent dhe ambasador për Surinamin. Ashtu si Patrick Kluivert", tha menaxheri i përgjithshëm i ekipit Brian Tevreden të shtunën.
Surinami ka një shans për të bërë paraqitjen e parë në Kupën e Botës. Ata do të luajnë gjysmëfinalen e play-off kundër Bolivisë, dhe Iraku i pret në finalen e mundshme. /Telegrafi/