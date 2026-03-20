Dy ikona të vërteta të futbollit evropian dhe botëror, gjigantët holandezë Clarence Seedorf dhe Patrick Kluivert, mbështetën një histori të bukur në prag të Kupës së Botës për të ndihmuar vendin e tyre të origjinës të kualifikohej për Kupën e Botës.

Edhe pse luajtën për Holandën dhe lanë një gjurmë të madhe, Seedorf dhe Kluivert janë me origjinë nga Surinami, një ish-koloni holandeze e vendosur në Amerikën e Jugut.

Surinami u kualifikua për Kupën e Botës përmes kualifikueseve në Amerikën e Veriut dhe Qendrore, dhe tani ata kanë mbledhur dy emrat e mëdhenj që kishin në mënyrë që të përpiqen të udhëheqin përzgjedhjen në Kupën historike të Botës.


Konkretisht, Seedorf dhe Kluivert u ftuan nga drejtori Brian Tevreden për të ndihmuar me përgatitjet e ekipit kombëtar, përgatitjet për ndeshjet dhe me ekspertizën dhe përvojën e tyre të sillnin avantazh në fazën eliminatore.

Të dy i pranuan këto ftesa dhe kjo nuk do të ndikojë në punët e tyre aktuale, pasi Seedorf është anëtar i bordit mbikëqyrës të ekipit kombëtar holandez.

"Nuk është një pozicion zyrtar. Clarence do të mbetet anëtar i bordit mbikëqyrës të shoqatës holandeze, por ai do të më mbështesë si konsulent dhe ambasador për Surinamin. Ashtu si Patrick Kluivert", tha menaxheri i përgjithshëm i ekipit Brian Tevreden të shtunën.

Surinami ka një shans për të bërë paraqitjen e parë në Kupën e Botës. Ata do të luajnë gjysmëfinalen e play-off kundër Bolivisë, dhe Iraku i pret në finalen e mundshme. /Telegrafi/

