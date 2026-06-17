Saveski: Bisedën telefonike me kryeministrin Mickoski, nuk e përjetova si presion
Prokurori Publik Republikan Nenad Saveski ka deklaruar se bisedën telefonike me kryeministrin lidhur me lëndën “Mazut” nuk e ka përjetuar si presion, duke vlerësuar se bëhet fjalë për interes që rrjedh nga roli institucional i Qeverisë.
Saveski theksoi se i përgjigjet çdo thirrjeje dhe se në bisedën konkrete nuk i është kërkuar të japë raporte apo detaje për lëndën.
Ai sqaroi se interesin e kryeministrit e lidh me faktin se kompania shtetërore energjetike ESM është person juridik në pronësi shtetërore, prandaj mund të ketë interes për epilogun e procedurës.
Saveski shtoi se në komunikim nuk ka ndjerë elemente që do të tregonin presion ndaj punës së prokurorisë, duke e vlerësuar bisedën si një reagim “të natyrshëm” të një funksionari që ka interes për çështje që lidhen me kapitalin shtetëror.