Samsung po zhvillon disa modele syzesh inteligjente XR
Samsung ka paralajmëruar mbërritjen e tij në skenën e syzeve inteligjente që nga lansimi i Galaxy XR vjeshtën e kaluar, duke u njoftuar se ka zhvilluar një palë pa ekran së bashku me një me ekran të integruar.
Tani, po shohim për herë të parë variantin pa ekran të planifikuar për lansim më vonë këtë vit, dhe në krahasim me disa nga konkurrentët e saj, kjo palë duket mjaft elegante, transmeton Telegrafi.
Njerëzit në Android Headlines zbuluan imazhe në dukje zyrtare të marketingut të "Galaxy Glasses" të ardhshëm të Samsung, dhe përveç lenteve të dyfishta të kamerës dhe tempujve më të mëdhenj tipikë të këtij faktori forme, ato në thelb duken si çdo kornizë e zakonshme.
Edhe atëherë, tempujt e parë këtu janë mjaft të hollë krahasuar me rivalët e tyre; në të vërtetë, vetëm lentet dhe marka e Samsung ju tregojnë se çfarë janë këto në shikim të parë.
Ashtu si shumica e opsioneve të syzeve inteligjente që keni në treg sot, këto janë me të vërtetë pa ekran, megjithëse pavarësisht kësaj, ato ende funksionojnë në Android XR si kufjet Galaxy XR të Samsung.
Kjo do të thotë që pjesa më e madhe e opsioneve tuaja të kontrollit ka të ngjarë të vijë nga komandat zanore të aktivizuara nga Gemini, duke përdorur lentet e kamerës së përparme për të shtuar kontekst nga bota e jashtme.
Android Headlines publikoi gjithashtu disa specifikime "të hershme", dhe ndërsa këto mbeten të pakonfirmuara, ato tingëllojnë afërsisht në përputhje me atë që do të prisnit nga ky lloj faktori forme.
Galaxy Glasses ka të ngjarë të fuqizohet nga Snapdragon AR1 i Qualcomm - nuk ka ndonjë surprizë të vërtetë këtu, përveç nëse Samsung kalon në ndonjë zgjidhje të markës Exynos për të cilën nuk dimë - së bashku me një sensor Sony 12MP dhe një bateri 155mAh.
Kjo është në përputhje me ofertat pa ekran të Meta, dhe sugjeron se rrjedhja e fundit e specifikimeve të baterisë në mars për syzet inteligjente të Samsung ishin, me të vërtetë, për ofertën e pajisur me ekran që përflitet për vitin 2027.
Duke marrë parasysh disa altoparlantë me përçueshmëri kockore dhe afërsisht 50 gramë peshë, duket se Samsung i ka arritur të gjitha bazat që në fillim.
Duke folur për këtë, le ta shpjegojmë këtë. Kohët e fundit, një ndërtim i hershëm i One UI 9 zbuloi tre produkte të ndryshme syzesh inteligjente në zhvillim e sipër.
Njëri prej tyre - “Jinju” - duket se është ky pajisje, me një variant të dytë të paspecifikuar gjithashtu të listuar me një numër modeli pothuajse identik (SM-O200P dhe SM-O200J).
Një model i tretë, “Haean”, duket se është çifti i gjeneratës së ardhshme të Samsungut i planifikuar për vitin e ardhshëm, i kompletuar me një ekran mikro-LED për shikimin e njoftimeve, udhëzimeve dhe të dhënave të tjera kontekstuale pa pasur nevojë për audio.
Është e vështirë të marrësh seriozisht çdo thashethem çmimi këto ditë, kur edhe produktet ekzistuese në raftet e dyqaneve mund të rriten deri në 500 dollarë ose më shumë brenda natës, por ky raport përmban një kontekst rreth kësaj.
Duke supozuar se nuk ka rritje të ndikuara nga RAM-i, kjo palë syze Galaxy thuhet se do të kushtojë diku midis 379 dhe 499 dollarëve.
Ky është një dritare e madhe, dhe do të duhej të imagjinonit se Samsung (dhe partnerët e saj në Google) do të donin të shihnin që çmimi përfundimtar të binte në skajin më të ulët të spektrit.
Ndërkohë, “Haean” do të ketë çmimin më të lartë të tregut, megjithëse duke pasur parasysh se jemi të paktën një vit larg lansimit, spekulimi mbi koston përfundimtare të këtij produkti duket më shumë si një ushtrim i kotë se çdo gjë tjetër.
Duket e mundshme që Galaxy Glasses do të shfaqen diku në muajt e ardhshëm, potencialisht në Google I/O përpara një zbulimi më të hollësishëm në Galaxy Unpacked të planifikuar këtë verë.
Samsung nuk është i panjohur me lançimin e produkteve të veshshme së bashku me ato të palosshme, ashtu si me Galaxy Watch dhe Ring në vitet e kaluara.
Duke pasur parasysh se sa përfundimtare duken këto imazhe të rrjedhura, nuk mund ta imagjinoj se do të duhet të presim shumë më gjatë për më shumë detaje. /Telegrafi/