“Sallata Ozempic” po bëhet receta më e përfolur e verës
Me lakër, trangull, majdanoz, avokado dhe mollë të gjelbër, kjo recetë e lehtë përgatitet shpejt, freskon dhe të mban gjatë të ngopur
Kjo sallatë e gjelbër dhe freskuese është shembull i mirë se si, nga disa përbërës të thjeshtë, mund të përgatitet një vakt i shijshëm, i lehtë dhe ushqyes.
Muajt e fundit, në rrjetet sociale është bërë shumë i popullarizuar receta e të ashtuquajturës “sallatë Ozempic”, një vakt i lehtë që e ka marrë këtë emër për shkak të përbërësve të pasur me fibra dhe që japin ndjenjë ngopjeje.
Megjithatë, për përgatitjen e kësaj sallate nuk ju nevojitet ilaçi Ozempic. Ajo është bërë virale falë përbërësve të thjeshtë, vlerave ushqyese dhe shijes freskuese.
Lakra krokante, trangulli i freskët dhe koriandri aromatik kombinohen me një salcë kremoze të gjelbër nga avokadoja dhe molla e gjelbër. Rezultati është një vakt i lehtë, por që të ngop, i përshtatshëm për drekë, darkë ose si shoqërues i pjatës kryesore.
Popullariteti i kësaj sallate qëndron te kombinimi i përbërësve që përmbajnë natyrshëm shumë fibra, ujë dhe yndyra të shëndetshme. Fibrat nga lakra, molla dhe avokadoja ndihmojnë në ndjenjën më të gjatë të ngopjes dhe në tretjen normale.
Trangulli, me përmbajtje të lartë uji, i jep sallatës freski dhe e bën zgjedhje të mirë gjatë ditëve të ngrohta. Avokadoja siguron yndyra të shëndetshme të pangopura, të cilat i japin salcës teksturë kremoze dhe e bëjnë vaktin më ushqyes. Molla e gjelbër dhe barishtet e freskëta sjellin antioksidantë dhe shije freskuese, transmeton Telegrafi.
Përbërësit
Për sallatën:
• 120 g lakër të grirë imët
• gjysmë trangulli, rreth 100 g
• një grusht i vogël majdanoz i freskët
• një lugë e vogël susam
Për salcën:
• gjysmë avokadoje, rreth 70 g
• gjysmë molle e gjelbër, rreth 70 g
• një lugë gjelle lëng limoni i freskët
• kripë dhe piper i zi i bluar, sipas shijes
Përgatitja
Grijeni imët lakrën, ndërsa trangullin priteni në rrathë të hollë ose në kubikë të vegjël. Shtoni majdanozin e grirë dhe spërkateni me susam.
Për salcën, vendosni në blender avokadon, mollën e gjelbër, lëngun e limonit, kripën dhe piperin. Përziejini derisa të fitoni një masë të butë dhe kremoze.
Nëse dëshironi që salca të jetë më e hollë, shtoni një deri në dy lugë ujë. Hidheni mbi sallatë pak para servirjes dhe përziejeni mirë, në mënyrë që të gjithë përbërësit të mbulohen njëtrajtshëm me salcë. /Telegrafi/