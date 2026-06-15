Sali: Pas 24 vitesh po sjellim Ligj për përfaqësim të drejtë
Zv. kryeministri i parë dhe ministri për Çështje evropiane, Bekim Sali duke shpjeguar Ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat para deputetëve në Kuvend, tha se është një detyrim që del nga Marrëveshja e Ohrit dhe Kushtetuta, njoftojnë nga VLEN.
“Për herë të parë, para këtij Kuvendi kemi një zgjidhje të cilin e shndërrojmë në ligj dhe kjo është arsyeja pse ky ligj ka rëndësi historike. Pas 24 vitesh, pra këtë parim po e shndërrojmë në ligj", ka thënë Sali.
Balancuesi ishte vetëm një bajpas
Sali tha se balancuesi ishte vetëm një bajpas dhe se një e drejtë kushtetuese duhet të mbrohet me ligj dhe se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat duhet të zgjidhet në mënyrë sistematike.
"Ky ligj ka për qëllim që përfaqësimi i drejtë dhe meritokracia të shkojnë së bashku, sepse institucionet më të larta janë profesionale dhe përfaqësuese. Aspekti kryesor është se ligji është i harmonizuar me Komisionin e Venecias. Pra, nuk është një zgjidhje partiake, por një zgjidhje që është në përputhje me standardet evropiane dhe për këtë arsye askush nuk mund të thotë sot se ky ligj është larg Evropës. Përndryshe, ky ligj është një konfirmim se obligimet që dalin nga Marrëveshja e Ohrit mund të realizohen duke respektuar standardet më të larta", ka thënë Sali.
Ky ligj, siç tha ai, krijon një mekanizëm për të kontrolluar zbatimin e tij./Telegrafi/