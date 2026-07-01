Sali: Evropa e sheh Maqedoninë si pjesë të familjes evropiane, na motivojnë që të realizohen të gjitha reformat
Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri për Çështje Evropiane, Bekim Sali, e përshëndeti debatin në Parlamentin Evropian mbi Raportin për Maqedoninë e Veriut, duke vlerësuar se mesazhet e dërguara nga eurodeputetët përfaqësojnë një konfirmim të fuqishëm të perspektivës evropiane të vendit dhe një nxitje shtesë për vazhdimin e procesit reformues.
Gjatë debatit, raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian, Thomas Waitz, përcolli mesazhe inkurajuese për perspektivën evropiane të vendit, duke theksuar se Maqedonia e Veriut ka kapacitetin dhe potencialin për të qenë pjesë e valës së ardhshme të zgjerimit të Bashkimit Evropian.
“Ky është një mesazh i rëndësishëm që vjen në një moment kyç për vendin tonë. Fakti që në Parlamentin Evropian njihet progresi i Maqedonisë së Veriut dhe theksohet mundësia që vendi të bëhet anëtari i ardhshëm i Bashkimit Evropian është inkurajim për të gjitha institucionet që të vazhdojnë me ritëm edhe më të fuqishëm reformat. Evropa e sheh Maqedoninë e Veriut si pjesë të familjes evropiane dhe detyrimi ynë është që përmes rezultateve ta arsyetojmë këtë besim”, deklaroi Sali.
Ai theksoi se Qeveria mbetet plotësisht e përkushtuar në zbatimin e reformave në sundimin e ligjit, administratën publike, zhvillimin ekonomik dhe forcimin e institucioneve demokratike, si parakushte kyçe për avancimin e procesit të integrimit evropian.
“Anëtarësimi në Bashkimin Evropian nuk është vetëm një objektiv i politikës së jashtme, por një zgjedhje strategjike që sjell institucione më të forta, zhvillim ekonomik dhe më shumë mundësi për qytetarët. Perspektiva jonë evropiane është e qartë dhe e arritshme. Debati i sotëm në Parlamentin Evropian është konfirmim se vendi i Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian. Përgjegjësia jonë është që përmes reformave, rezultateve dhe pjekurisë politike ta shfrytëzojmë këtë momentum dhe ta afrojmë vendin drejt anëtarësimit të plotë në familjen evropiane”, theksoi Sali.
Sali theksoi se Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj vlerave evropiane, marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe dialogut konstruktiv, në përputhje me Kornizën Negociuese dhe parimet e Bashkimit Evropian.