Sa shpesh duhet t’i lani xhinset?
Ndërsa disa rroba duhet të lahen patjetër pas një përdorimi, disa të tjera mund të vishen disa herë para se të futen në shportën e rrobave — dhe kjo zakonisht vlen për xhinset.
Megjithatë, edhe pse nuk i lani çdo ditë, pyetja se sa shpesh duhen larë xhinset mbetet dilemë për shumë njerëz.
Për të gjetur një përgjigje, u realizua një sondazh në Instagram. Nga 6,575 persona që morën pjesë:
57% i lajnë xhinset pas çdo dy ose tre veshjesh;
29% i lajnë vetëm kur është e domosdoshme;
13% i lajnë pas çdo veshjeje;
2% nuk i lajnë kurrë.
Megjithëse është një temë që ndan mendimet, ekspertët thonë se ekziston një rregull i përgjithshëm për të vendosur sa shpesh duhet larë xhinset.
Sa shpesh duhen larë xhinset?
Në përgjithësi, rekomandohet që xhinset të lahen rreth çdo 10 veshjesh.
“Shumica e njerëzve i lajnë xhinset shumë shpesh — në fakt, mjafton t’i lani çdo nëntë ose dhjetë veshje, përveç rasteve kur janë dukshëm të pista,” thotë Patric Richardson, themelues i The Laundry Evangelist. “Larja e shpeshtë i dëmton fibrat përmes fërkimit.”
Kjo mund të shkaktojë zbehjen e ngjyrës dhe konsumimin e parakohshëm të materialit.
Kur duhet t’i lani më shpesh?
Në kushte ideale, xhinset do të laheshin vetëm pas disa përdorimesh. Por disa faktorë kërkojnë larje më të shpeshtë.
“Nëse i përdorni xhinset për punë të rënda, ose nëse i vishni shpesh në mot të ngrohtë dhe me lagështi, ka të ngjarë t’ju duhet t’i lani më shpesh,” thotë Morgan LaLonde, menaxhere marke për lavanderinë në Whirlpool.
Gjithashtu, xhinset duhet të lahen menjëherë sapo të vini re njolla apo papastërti.
Sa shpesh duhet larë xhinset e papërpunuara (raw denim)?
Xhinsi i papërpunuar është ai që nuk ka kaluar procese paraprake larjeje apo tkurrjeje gjatë prodhimit. Nëse keni xhinse të tilla, duhet t’i lani vetëm kur është absolutisht e nevojshme.
“Kjo i jep mundësi materialit të fortë të përshtatet me trupin tuaj (gjë që nuk ndodh me xhinset e trajtuara artificialisht) dhe të fillojë të krijojë një patinë natyrale,” thotë Tony Patella, bashkëthemelues i Tellason.
“Aspak nuk i laj për katër deri në gjashtë muajt e parë, pastaj i laj çdo disa muaj pas kësaj.”
A duhet t’i fusni xhinset në ngrirje?
Disa njerëz zgjedhin t’i fusin xhinset në frigorifer në vend që t’i lajnë, me idenë se temperaturat e ulëta do të vrasin bakteret dhe aromat e pakëndshme. Megjithatë, sipas Richardson, ngrirësit shtëpiakë nuk janë mjaftueshëm të ftohtë për ta bërë këtë efektivisht.
Për më tepër, është jo higjienike të mbani xhinse të pista pranë ushqimeve dhe pijeve.
Si të zgjasni jetën e xhinseve?
Moslarja e shpeshtë është mënyra më e mirë për të ruajtur cilësinë e xhinseve, por ka edhe disa këshilla të tjera të rëndësishme:
Shmangni përdorimin e ujit të nxehtë gjatë larjes për të ruajtur ngjyrën dhe formën;
Sigurohuni që të gjitha kopsat dhe zinxhirët të jenë të mbyllur për të shmangur dëmtimin;
Lajini xhinset nga ana e brendshme (kthyer përmbys);
Ndiqni gjithmonë udhëzimet e larjes në etiketën e produktit, pasi jo të gjitha xhinset janë njësoj.
Duke ndjekur këto këshilla, xhinset tuaja do të zgjasin më shumë dhe do të ruajnë pamjen e tyre për një kohë më të gjatë.