Sa karburant është më mirë të keni në rezervuarin e veturës?
Shumë pronarë veturash veprojnë njësoj: vozitin deri sa të ndizet llamba e rezervës, dhe vetëm atëherë mbushin karburantin.
Të gjithë taktizojmë, dhe do të taktizojmë edhe më shumë me rritjen e çmimeve të karburantit.
Të gjithë shtyjmë pagesën, por në fund do të duhet të mbushim rezervuarin. Niveli më praktik i karburantit rrallë është “gati bosh”, por as “plot deri në majë dhe pak më shumë”, shkruan Shoqata Amerikane e Automjeteve (AAA).
Disa ekspertë rekomandojnë që të mos lini nivelin e karburantit të bjerë nën një të katërtën e rezervuarit para se ta mbushni sërish, ndërsa gjysma e rezervuarit është më e mençur gjatë dimrit, për udhëtime të gjata ose nëse dini që mund të bllokoheni në radhë.
Nëse ngecni në trafik, duhet të rindërtoni rrugën ose të gjeni një stacion të hapur, sepse një rezervuar pothuajse bosh bëhet shpejt burim stresi.
Çfarë nëse stacioni i karburantit ka problem teknik ose ndonjë problem tjetër logjistik?! Prandaj, kur niveli i karburantit bjerë në një të katërtën, kërkoni një stacion për ta mbushur. Për qetësinë tuaj.
Shumë njerëz bëjnë edhe një gabim tjetër të zakonshëm: vazhdojnë të mbushin karburantin edhe pasi arma e karburantit klikon. Kjo duhet shmangur. Mbushja duhet të ndalet te klikimi i parë, sepse ai paralajmëron për mbushje të tepruar. Një rezervuar i mbushur tepër mund të shkaktojë derdhje dhe probleme, veçanërisht gjatë ditëve të nxehta.