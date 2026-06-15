Sa anije kanë kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit që nga mëngjesi i sotëm?
Trafiku detar në Ngushticën e Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë, ka nisur të rikthehet gradualisht pas njoftimeve për rihapjen e rrugës detare dhe arritjen e marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Sipas të dhënave të sistemit të monitorimit detar MarineTraffic AIS, që nga mbrëmja e kaluar tre anije kanë përfunduar me sukses kalimin përmes ngushticës. Bëhet fjalë për dy anije mallrash dhe një cisternë të gazit natyror të lëngshëm (LNG), të cilat po lëviznin në dalje nga Gjiri Persik.
Të dhënat tregojnë gjithashtu se gjashtë anije të tjera ndodhen aktualisht në tranzit përmes ngushticës, si në drejtim të hyrjes ashtu edhe të daljes. Asnjëra prej tyre nuk mban flamurin amerikan, raporton skynews.
Anija e parë tregtare që kaloi përmes Ngushticës së Hormuzit pas shpalljes së marrëveshjes ishte Disha, një cisternë LNG-je me flamur të Maltës. Kalimi i saj konsiderohet një sinjal i rëndësishëm për rikthimin e besimit në sigurinë e një prej rrugëve më strategjike për tregtinë globale të energjisë.
Analistët vlerësojnë se procesi i normalizimit të trafikut nuk do të jetë i menjëhershëm. Gjatë ditëve të bllokimit janë krijuar radhë të gjata anijesh në porte dhe në zonat përreth, çka pritet të ngadalësojë lëvizjen e plotë të flotës tregtare.
Një tjetër faktor që e bën të vështirë vlerësimin e saktë të trafikut është fakti se disa anije vazhdojnë të lundrojnë me sistemet e identifikimit automatik (AIS) të fikura, një praktikë që përdoret shpesh në rajone me rrezik të lartë sigurie.
Ngushtica e Hormuzit është një nga nyjet më të rëndësishme të tregtisë globale të naftës dhe gazit. Para shpërthimit të konfliktit, më shumë se 100 anije kalonin çdo ditë përmes saj, duke transportuar një pjesë të konsiderueshme të eksporteve botërore të energjisë. Rikthimi i lundrimit në këtë korridor pritet të ndikojë pozitivisht në stabilizimin e tregjeve ndërkombëtare të naftës dhe gazit. /Telegrafi/