Rusia nis një nga sulmet më të mëdha të luftës në Ukrainë - një ditë para bisedimeve të paqes të ndërmjetësuara nga SHBA
Rusia qëlloi me rreth 450 dronë dhe 70 raketa drejt Ukrainës gjatë natës në një nga sulmet më të mëdha të luftës së saj të vazhdueshme.
Kështu ka thënë të martën presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, pak para se përfaqësuesit e të dy vendeve të merrnin pjesë në bisedimet e ndërmjetësuara nga SHBA-të në Abu Dhabi.
Sulmi ajror shënjestroi të paktën pesë rajone dhe u përqendrua në rrjetin elektrik të Ukrainës si pjesë e fushatës së Moskës për t'u mohuar civilëve energjinë elektrike, ngrohjen dhe ujin e rrjedhshëm gjatë dimrit më të ftohtë në vite.
Të paktën 10 persona u plagosën, thanë zyrtarët.
"Shfrytëzimi i ditëve më të ftohta të dimrit për të terrorizuar njerëzit është më i rëndësishëm për Rusinë sesa diplomacia", ka thënë Zelensky.
The temperature in Ukraine is below -20°C (-4°F). Overnight, Russia attacked with 450 drones and over 60 missiles, including ballistic ones.
Primary targets: energy and residential houses in Kyiv, Dnipro, Kharkiv, Sumy, Odesa, and other regions.
Putin waited for the… pic.twitter.com/472hClO1LJ
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 3, 2026
Ai u kërkoi aleatëve perëndimorë të dërgojnë më shumë furnizime të mbrojtjes ajrore dhe të ushtrojnë "presion maksimal" mbi Rusinë për t'i dhënë fund pushtimit të saj në shkallë të plotë, i cili tani po i afrohet vitit të katërt.
Siç theksohet më tej, sulmi goditi termocentralet e operuara nga DTEK, kompania më e madhe private e energjisë në Ukrainë, duke shënuar sulmin e nëntë të madh ndaj objekteve të firmës që nga tetori.
With fake negotiations having successfully paralyzed Ukraine's allies from committing to any real consequences for Russia, Putin is free to destroy Ukraine.
Overnight, one of the largest attacks of the war amid -24 temperatures. pic.twitter.com/Xiwtj6oxsB
— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 3, 2026
Në Kiev, sulmet dëmtuan dhe i vunë flakën ndërtesave të banimit, një kopshti dhe një stacioni benzine, duke plagosur pesë persona, tha Shërbimi Shtetëror i Emergjencave.
Rusia goditi gjithashtu rajonin verilindor të Kharkiv të Ukrainës dhe rajonin jugor të Odesës, ku u raportuan lëndime.
Bisedimet në Abu Dhabi janë planifikuar për të mërkurën dhe të enjten, megjithatë një marrëveshje duket e largët pavarësisht presionit të vazhdueshëm të Uashingtonit. /Telegrafi/