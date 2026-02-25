Rusia dërgon emigrantë në Evropë përmes tuneleve sekrete
Rusia po dërgon migrantë përmes tuneleve nëntokësore në Evropë, si pjesë e konfliktit të saj të vazhdueshëm hibrid me Perëndimin, shkruan The Telegraph.
Bjellorusia, një shtet kukull rus i udhëhequr nga diktatori Alexander Lukashenko, ka përdorur specialistë nga Lindja e Mesme me "një nivel të lartë ekspertize" për të projektuar tunelet, pretendojnë zyrtarët polakë.
Taktika e stilit të ‘arratisjes së madhe’ shënon një përshkallëzim të ri në luftën hibride të Kremlinit kundër Evropës, në të cilën Minsku është përpjekur të dërgojë dhjetëra mijëra migrantë përtej kufirit lindor të Polonisë.
Zyrtarët polakë thanë se specialistët që projektuan dhe gërmuan tunelet kishin një "nivel të lartë ekspertize".
Një ministër bullgar pretendoi se shërbimet ruse të sigurisë po ndihmojnë migrantët të hyjnë ilegalisht në Britani dhe vende të tjera evropiane.
Daniel Mitov, ministri i Brendshëm i Bullgarisë, tha: "Flukset e migracionit të paligjshëm janë një instrument për regjimet armiqësore për të destabilizuar Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar. Ata synojnë të destabilizojnë sistemet e mirëqenies, plus, sigurisht, përmes kontrabandimit të individëve të radikalizuar, ata krijojnë probleme sigurie për ne".
Mitov gjithashtu pohoi se disa organizata joqeveritare në Evropë mund të ndihmojnë pa vetëdije Rusinë dhe bandat e kontrabandës.
Ministri i tha Times: "Ato janë grupe neo-marksiste që po përpiqen të justifikojnë veprimet e tyre përmes konstruksioneve filozofike ose ideologjike. Në thelb, le t'i marrim të gjithë njerëzit e varfër nga bota dhe t'i lëmë të vendosen këtu, liria absolute e lëvizjes, mosekzistenca e kufijve e kështu me radhë".
"Pra, për fat të keq, kemi sfida me organizata të tilla joqeveritare të cilat, ndoshta pa dashje, marrin pjesë në operacionet e atyre shteteve armiqësore dhe rrjeteve kriminale që kontrabandojnë njerëz ilegalisht në territorin e BE-së dhe Mbretërisë së Bashkuar", shtoi ai.
Sekretarja e Jashtme, Yvette Cooper, tha: “Është e qartë se migrimi i paligjshëm në Evropë dhe më gjerë po nxitet jo vetëm nga rrjetet e krimit të organizuar që kërkojnë të nxjerrin fitim, por edhe nga aktorë shtetërorë armiqësorë që kërkojnë të destabilizojnë Evropën”.
“Ky kërcënim është real, në rritje dhe shumë serioz, dhe unë e kam bërë të qartë se duhet të zgjerojmë dhe forcojmë bashkëpunimin tonë ndërkombëtar për ta trajtuar atë së bashku. Prandaj, ne do të vazhdojmë të mbështesim Bullgarinë dhe aleatët tanë të tjerë në NATO në sigurimin e kufijve të jashtëm të Evropës dhe në trajtimin e çdo lloji të kërcënimit që përballemi nga regjimi i Putinit, duke përfshirë ofrimin e pajisjeve të specializuara, inteligjencës dhe trajnimit që do të ndihmojnë homologët tanë bullgarë të mbrojnë kufijtë e tyre dhe të ndërpresin këto operacione kriminale”, shtoi Cooper. /Telegrafi/