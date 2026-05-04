Rriten çmimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 3,47 % në raport me vendimin e datës 27.4.2026, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 dhe të Vajit Ekstra të Lehtë (EL-1) rriten për 2,50 den/l.
Çmimi i shitjes me pakicë i EURODIZELIT (D-Е V) rritet për 2,00 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 3,064 den/kg dhe do të jetë 49,720 den/kg
Nga data 5.5.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS - 95 do të shitet për 85,00 (denarë/litër)
Benzinë motori EUROSUPER BS - 98 do të shitet për 87,00 (denarë/litër)
Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 93,50 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 98,50 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU do të shitet për 49,720 (denarë/kilogram)./Telegrafi/