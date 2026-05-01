Mickoski: Nga viti i kaluar numri i personave të papunë është ulur për mbi 10 mijë
Në vitin e kaluar, numri i të punësuarve është rritur me më shumë se 15.000, ndërsa numri i të papunëve është ulur me mbi 10.000, porositi sot nga Ohri kryeministri Hristijan Mickoski, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve se si Qeveria po e ndihmon ekonominë dhe punëtorët.
Mickoski kujtoi mbështetjen financiare të ofruar deri më tani, por iu referua edhe marrëveshjeve kolektive.
“Sa i përket asaj që bëmë – Qeveria subvencionoi. Do t’ju kujtoj. Do t’u përkutoj. Disi, si të harohet kjo. Rreth 250 milionë euro hua në mes të krizës më të madhe për ekonominë, në mënyrë që punëtorët të mund të mbajnë vendet e tyre të punës. Në mes të krizës më të madhe. Dhe kur këtyre 250 milionë eurove u shtohen të njëjtat nga bankat komerciale, ne jemi sjellë në pozicionin e të qenit një vend me normën më të ulët të interesit që përdor ekonomia në hua dhe në zhvillimin e bizneseve të saj, dhe në të njëjtën kohë rritjen e numrit të vendeve të punës, gjë që konfirmohet edhe nga Enti Shtetëror i Statistikës, i cili deklaroi pa mëdyshje se në vitin e fundit numri i të punësuarve është rritur me më shumë se 15.000, dhe numri i të papunëve është ulur me më shumë se 10.000", theksoi kryeministri.
Qeveria, siç theksoi Mickoski, do të vazhdojë të ndërtojë marrëdhënie të mira, marrëdhënie partneriteti me ato institucione që praktikisht janë, siç tha, “kolegët tanë”.
“Këtu janë marrëveshjet kolektive në shëndetësi, marrëveshjet kolektive në arsim, marrëveshjet kolektive në administratë, në MPB, në mbrojtje,…. kështu që ne, me 95 për qind, do të thoja ndoshta disa për qind më shumë se kolegët tanë, i kemi rregulluar marrëdhëniet deri në fund të mandatit të kësaj Qeverie, që është viti 2028. Dhe do të vazhdojmë të ecim në atë drejtim dhe të sillemi në atë mënyrë”, theksoi kryeministri.