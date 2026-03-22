Rriten çmimet e biletave për linjën Kosovë – Austri
Udhëtarët që frekuentojnë linjën Kosovë – Austri do të përballen me çmime të reja të biletave, si pasojë e rritjes së kostove të operimit.
Sipas një njoftimi zyrtar nga operatorët ekonomikë që veprojnë në këtë linjë, vendimi për përditësimin e çmimeve vjen si rezultat i rritjes së çmimeve të karburanteve dhe situatës aktuale ekonomike.
Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi nga data 23 mars 2026 dhe do të aplikohen nga të gjithë operatorët që operojnë në këtë itinerar ndërkombëtar.
Operatorët kanë kërkuar mirëkuptim nga udhëtarët, duke theksuar se mbeten të përkushtuar për të ofruar shërbime të sigurta, cilësore dhe komode gjatë udhëtimeve mes Kosovës dhe Austrisë./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate