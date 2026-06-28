Rrëzohet aeroplani civil në Francë, 11 të vdekur
Një aeroplan civil është rrëzuar në qytetin Tomblaine në verilindje të Francës, duke lënë të vdekur 11 persona, kanë bërë të ditur autoritetet lokale.
Sipas tyre, në mesin e viktimave janë piloti dhe 10 pasagjerë, përfshirë pesë studentë dhe pesë instruktorë, shkruan BBC.
Aeroplani i përkiste një shkolle të parashutizmit dhe kishte ngritur nga aeroporti Nancy-Essey para se të rrëzohej, raportojnë mediat lokale.
Policia ka bërë thirrje qytetarëve të shmangin zonën përreth aeroportit në departamentin Meurthe-et-Moselle, ndërsa Ministri i Brendshëm francez është nisur drejt vendit të ngjarjes.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. /Telegrafi/
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