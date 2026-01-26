Rreth 90 të lënduar kur rrufeja ra pranë një tubimi në mbështetje të ish-presidentit të burgosur brazilian Jair Bolsonaro
Rreth nëntëdhjetë persona u lënduan kur rrufeja ra pranë një tubimi në mbështetje të ish-presidentit të burgosur brazilian Jair Bolsonaro në kryeqytetin e Brazilit të dielën, thanë zyrtarët e zjarrfikësve.
Rrufeja ra ndërsa mijëra njerëz u mblodhën në shi për të kërkuar lirimin e udhëheqësit të ekstremit të djathtë nga burgu, ku ai po vuan një dënim me 27 vjet burg për rolin e tij në përpjekjen për të përmbysur humbjen e tij në zgjedhjet e vitit 2022.
Dhe shkreptimë dhe bubullimë e papritur i bëri turmat të nxitonin për t'u strehuar në Brasilia.
🚨 CASTIGO? Vídeo mostro o momento exato em que o raio caiu em cima dos bolsonaristas durante forte chuva em Brasília. pic.twitter.com/splqtCTlvc
— Cássio Oliveira (@cassioolivveira) January 25, 2026
Zyrtarët e departamentit të zjarrfikësve thanë se 47 persona kishin nevojë për trajtim spitalor, me 11 që kishin nevojë për kujdes intensiv mjekësor. Ekipet e urgjencës trajtuan dhjetëra të tjerë në vendngjarje.
Tubimi u organizua nga kongresmeni Nikolas Ferreira, i cili bëri thirrje për "amnisti" për Bolsonaron dhe të tjerë të dënuar në lidhje me përpjekjen e dështuar për grusht shteti që pasoi humbjen e tij të ngushtë ndaj të majtës Luiz Inácio Lula da Silva. /Telegrafi/