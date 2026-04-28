Rrëqebulli i Ballkanit dokumentohet sërish në Parkun Kombëtar “Shebenik”
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) n^ Shqipëri ka njoftuar se Rrëqebulli i Ballkanit (Lynx lynx balcanicus) është dokumentuar sërish, këtë herë në një tjetër vendndodhje brenda Parkut Kombëtar “Shebenik”.
Sipas AKZM-së, falë përdorimit të kamerave-kurth, gjurmimit në terren dhe monitorimit të pandërprerë nga specialistët, është bërë e mundur kapja e imazheve dhe dokumentimi i kësaj specieje të rrallë.
Agjencia thekson se ky evidentim dëshmon edhe një herë praninë e rrëqebullit në habitatet natyrore të parkut, duke nënvizuar rëndësinë e mbrojtjes dhe monitorimit të vazhdueshëm të biodiversitetit në zonat e mbrojtura.
