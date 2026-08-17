Rozmarina dhe livandoja do të lulëzojnë si kurrë më parë nëse shtoni këtë përbërës nga kuzhina
Rozmarina dhe livanda janë ndër bimët më të njohura mesdhetare, por ato kanë nevojë për mjedisin e duhur për t'u rritur mirë. Të dyja bimët pëlqejnë diellin, tokën e ajrosur dhe më pak lagështi, dhe një shtesë e thjeshtë nga kuzhina mund të ndihmojë.
Lëvozhgat e vezëve janë veçanërisht të pasura me kalcium, një mineral që ndikon në strukturën e tokës dhe ndihmon në krijimin e një mjedisi më të qëndrueshëm për rrënjët e bimëve. Kjo është veçanërisht interesante për rozmarinën dhe livandon, pasi të dyja bimët kanë origjinën nga zonat mesdhetare, ku ato lulëzojnë në toka më shkëmbore, më minerale dhe të kulluara mirë.
Sipas ekspertëve në The Spruce, livandoja lulëzon më mirë në tokë të lehtë, të kulluar mirë, që nuk është shumë e pasur me lëndë organike. E njëjta gjë vlen edhe për rozmarinën, e cila nuk e pëlqen tokën e rëndë dhe vazhdimisht të lagësht.
Lëvozhgat e vezëve nuk janë një pleh klasik që do t’i shtonte shpejt shumë lëndë ushqyese një bime, por kur përdoren siç duhet, ato mund të përmirësojnë cilësinë e tokës dhe të shtojnë një element mineral që u nevojitet bimëve.
Është veçanërisht e rëndësishme të mos e teproni me livandon. Livandoja nuk ka nevojë për plehërim të bollshëm, sepse në tokë tepër ushqyese shpesh zhvillon shumë gjethe jeshile, por më pak lule.
Mënyra më e mirë për t’u përdorur:
- Lani dhe thani lëvozhgat e vezëve;
- Bluani shumë imët;
- Përzieni një sasi të vogël në shtresën e sipërme të tokës rreth bimës.
Pluhuri i imët zbërthehet më shpejt në tokë se sa copat më të mëdha. Sipas ekspertëve të hortikulturës nga Universiteti i Minesotës, lëvozhgat e vezëve zbërthehen ngadalë në tokë, kështu që efekti i tyre është më afatgjatë sesa i menjëhershëm.
Është edhe më e rëndësishme që livandoja të ketë kullim të mirë. Edhe plehrat më të mira natyrale nuk do të ndihmojnë nëse rrënjët janë në tokë të lagësht.
Rozmarina është një bimë disi më e fortë, por ka nevoja të ngjashme me livandon. Ajo rritet më mirë në tokë të lehtë, të thatë dhe të ajrosur.
Lëvozhgat e vezëve mund të shtohen, veçanërisht te bimët që rriten në tokë me më pak minerale. Ato mund të shtypen direkt rreth bimës ose të shtohen në pleh organik.
Sipas Gardening Know How, lëvozhgat e bluara të vezëve mund të përdoren si një përmirësues i tokës për një sërë bimësh, por ato nuk janë një zëvendësim i plotë i plehrave. Vlera e tyre kryesore qëndron në përmbajtjen e kalciumit dhe përmirësimin e strukturës së tokës.