Rita Ora pozon me një kostum tifozësh me xixa pak ditë para 'Super Bowl': Me sa duket ka një ndeshje të madhe këtë fundjavë
Rita Ora ka pozuar në një kostum cheerleader në Instagram të mërkurën, duke bërë shaka: “Duket se ka një ndeshje të madhe këtë fundjavë”, përpara Super Bowl-it.
Këngëtarja 35-vjeçare dukej mahnitëse me fustanin blu të cheerleader-it, që kishte detaje me shkëlqim në ngjyrat blu, të kuqe dhe argjendi.
Rita i tregoi këmbët e saj në çizmet e kuqe deri në gju dhe kompletoi pamjen me vathë të mëdhenj argjendi, shkruan DailyMail.
Flokët e saj biondë të stiluar në valë glamuroze, Rita e përfundoi kostumin me dy pom-pom blu dhe argjendi, duke pozuar për foto tërheqëse.
Në një klip të shkurtër, ajo dukej në humor të mirë ndërsa vraponte në skenë për të performuar me kostumin e cheerleader-it.
Ajo shkroi: “Duket se ka një ndeshje të madhe këtë fundjavë. Gjithsesi, ja unë si cheerleader”.
Të dielën, New England Patriots do të luajnë kundër Seattle Seahawks në Super Bowl, me artistin Bad Bunny që do të performojë gjatë shfaqjes së pjesës së parë.
NFL bëri me dije këtë javë se Chris Pratt dhe Jon Bon Jovi do të prezantojnë ekipet në Super Bowl. Pratt, një tifoz i madh i Seattle, do të mirëpresë Seahawks në fushë në Levi’s Stadium para fillimit të ndeshjes, ndërsa ikonës së rock-ut, Bon Jovi, i është dhënë nderi të prezantojë Patriots.
Ky moment vjen pasi Rita ka folur për një këngë të dedikuar për bashkëshortin e saj, Taika Waititi, që u rrjedh online. Ajo kishte paralajmëruar muajin e kaluar se albumi i saj i katërt studio do të publikohet këtë vit, me një shënim të shkruar me dorë ku shkruhej “album 4” dhe me mbishkrimin: “2026 do të jetë një vit i mirë”.
Kënga e saj “Tokyo Karaoke” doli online, me tekst të frymëzuar nga udhëtimi i saj në Japoni, ku ajo ra në dashuri me regjisorin 50-vjeçar.
Sipas The Sun, kënga ishte menduar fillimisht për albumin e saj të tretë “You & I”, dhe përmbante vargjet: “Gjithmonë e largoja veten nga dashuria sikur nuk isha kurrë e mjaftueshme. Tani kur jam poshtë, ti gjithmonë më ngre lart. Puthje e ngadaltë këtë buzëkuq qershie. Pra shijoje, kjo natë është për ne”.
Rita reagoi ndaj rrjedhjes së këngës në Instagram duke postuar një screenshot të një fansite që kishte publikuar linkun. Duke e marrë me sportivitet, ajo u shpreh për fansat: “Duket se rrjedhjet janë ende gjë. Fatmirësisht, unë e dua këtë këngë. Pra shijoje. Faleminderit atij që e rrjedhën”.
Kjo vjen pas deklaratës së Ritës për përvojën e saj si njerkë e fëmijëve të bashkëshortit. Ajo u bë njerkë e vajzave të tij, Te Kāinga o te Hinekāhu, 13 vjeç, dhe Matewa Kiritapu, 9 vjeç, kur u martua me Taika-n në 2022.
Në një koment të rrallë për jetën familjare, Rita tregoi se kjo rol e ka ndryshuar perspektivën e saj mbi botën. Ajo tha për The Sun se e ka gjetur këtë rol të lehtë, por gjithashtu e ka ndihmuar të kuptojë se sa më shumë ka për të përjetuar në jetë.
“Është vërtet e lehtë. Zgjohemi, stërvitemi së bashku me fëmijët që vrapojnë në treadmill, është një çështje familjare. Duhet të them që ka qenë një hap i madh për të kuptuar se ndonjëherë ka më shumë në jetë sesa ajo për të cilën mendon në atë moment. Kam kuptuar se ka shumë më tepër, kështu që [të bëhesh njerkë] më dha këtë”.
Regjisori Taika ka dy fëmijë me ish-bashkëshorten e tij Chelsea Winstanley, me të cilën u nda në 2018 pas shtatë vitesh martese. Rita dhe Taika filluan të takohen në mars 2021 dhe bënë publike romancën e tyre atë gusht, ndërsa më parë kishin qenë miq të ngushtë për pesë vjet. /Telegrafi/