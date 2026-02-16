Rita Ora mahnit me bikini në Sydney dhe ndan momente nga udhëtimi romantik në
Rita Ora ka tërhequr vëmendjen e fansave me disa fotografi nga pushimet e saj në Sydney, ku shfaqet me bikini të vogla dhe figurë të tonifikuar.
Këngëtarja 35-vjeçare publikoi në Instagram disa poza në plazh, fillimisht me bikini të zeza dhe më pas me të kuqe, duke treguar tatuazhet dhe formën e saj fizike.
Gjatë qëndrimit në Australi, Rita shijoi diellin dhe detin, duke pozuar në rërë dhe mbi shkëmbinj pranë valëve.
Ajo ishte e shoqëruar nga bashkëshorti i saj, regjisori Taika Waititi, dhe u takua me miq të njohur si aktori Taron Egerton, ndërsa ndoqi edhe koncertin e Ed Sheeran për Ditën e Shën Valentinit.
Në mbishkrimin e fotografive, Rita tregoi se e kishte shijuar maksimalisht udhëtimin, duke përmendur momentet e bukura, blerjet dhe atmosferën romantike, si dhe dashurinë e saj për Australinë.
Vizita e saj vjen përpara pjesëmarrjes në evente të mëdha, përfshirë Vogue Forces of Fashion dhe performancën e planifikuar në Formula 1 Grand Prix 2026 në Melbourne.
Këngëtarja ka folur së fundmi edhe për jetën familjare dhe martesën me Taika Waititin, duke theksuar se miqësia e fortë mes tyre është baza e marrëdhënies.
Çifti u martua në një ceremoni private në vitin 2022 dhe vazhdojnë të shfaqen shpesh bashkë në evente dhe udhëtime, duke ndarë momente nga jeta e tyre me fansat. /Telegrafi/