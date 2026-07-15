Risteski: Shporta konsumatore është miratuar, zbatimi i saj fillon nga shtatori
Shporta mesatare konsumatore është përpunuar, miratuar dhe pranuar nga Këshilli ekonomik-social, por të dhënat janë duke u harmonizuar me Entin Shtetëror të Statistikës. Pres që nëse harmonizohemi, të fillojmë ta zbatojmë nga shtatori, tha sot zv. ministri i Ekonomisë, Marjan Risteski.
Duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve pas takimit të punës në Odën ekonomike, Risteski theksoi edhe një herë se shporta mesatare e konsumatorit nuk është ekuivalencë e shportës minimale të konsumatorit.
“Të përsëris për të satën herë se shporta mesatare e konsumatorit nuk është ekuivalencë e shportës minimale konsumatore, e cila nuk është minimale, ajo publikohet nga sindikatat sipas disa parametrave të tyre.
Kjo shportë do të jetë e dobishme për ne për të zhvilluar politika të shëndosha ekonomike, për të miratuar ligje, vendime dhe masa të shëndosha, bazuar në të dhëna statistikore të përpunuara mirë”, nënvizoi Risteski.