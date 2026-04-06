Rilind Nivokazi fantastik, shënon gol të bukur ndaj Grasshoppersit
Sulmuesi Rilind Nivokazi e ka gjetur sërish rrugën drejtë rrjetës në Superligën e Zvicrës.
Pas vetëm tre minutave lojë, ish-lojtari i Kosovës U21 realizoi me kokë për t’i dhënë epërsinë Sionit.
Surdez harkoi për mrekulli në zonë, ku Nivokazi ishte i pagabueshëm nga afërsia për të zhbllokuar rezultatin.
Ndërkohë, ky është goli i 12-të i Nivokazit në Superligën e Zvicrës, ndërsa ka kontribuar edhe me dy asistime.
Në këtë sfidë titullar është edhe Kreshnik Hajrizi./Telegrafi/
