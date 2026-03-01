Rikthimi në formë i Vinit, Reali po vazhdon bisedimet për kontratën e re
Vinicius Junior ka rikthyer formën e tij më të mirë te Real Madrid, duke shënuar në secilën nga pesë ndeshjet e fundit dhe duke i heshtur kritikët që dikur sugjeronin largimin e tij.
Ylli brazilian 25-vjeçar ndihet përsëri i rëndësishëm nën drejtimin e trajnerit të ri Alvaro Arbeloa, i cili theksoi: “Dua që Vinícius të jetë i lumtur”, duke i rikthyer besimin që i kishte munguar.
Klubi ka ofruar mbështetje të plotë, duke e ndihmuar atë të rikthehet si një lojtar vendimtar.
Vinicius ka shënuar tashmë 13 gola dhe ka dhënë 11 asistime këtë sezon, duke treguar presion, punë mbrojtëse dhe kreativitet që kujton sezonin e tij të mëparshëm, ku regjistroi 22 gola dhe 19 asistime.
Bisedimet për rinovimin e kontratës vazhdojnë ende, pasi marrëveshja aktuale skadon në vitin 2027.
Real Madridi nuk ka dhënë detaje zyrtare për zgjatjen, por brenda klubit ka mirëkuptim të plotë: ata e njohin forcën e jashtëzakonshme mendore të Vinicius dhe rikthimin e tij si pikë referimi dhe udhëheqës për skuadrën.
Vetë Vinícius thotë se ndihet më mirë se kurrë, duke vërtetuar ndikimin e tij të plotë në fushë. /Telegrafi/