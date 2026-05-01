Rikthimi i Game of Thrones me AI, traileri që po çmend fansat
Ai vazhdon aty ku mbaroi historia, me skena të reja, personazhe të njohur dhe një vazhdim që miliona njerëz mendonin se nuk do ta shihnin kurrë.
Ajo që bie në sy nuk është vetëm ideja, por sa bindës është bërë ekzekutimi.
Ndriçimi dhe atmosfera ndihen mjaftueshëm afër një prodhimi të vërtetë sa shumica e njerëzve nuk do ta vinin në dyshim në shikim të parë.
Dhe asgjë nga këto nuk është filmuar.
Pa aktorë. Pa shesh xhirimi. Pa kamera. Vetëm Al gjeneron skena të tëra nga e para.
Disa vite më parë, ky nivel qëndrueshmërie nuk ishte i mundur. Tani mund të krijoni diçka që duket dhe ndihet si një trailer i plotë kinematografik brenda pak minutash.
Këtu fillojnë gjërat të ndryshojnë. Al nuk po rikrijon më vetëm përmbajtje, por po zgjeron historitë që tashmë ekzistojnë dhe po e shndërron “po sikur” në diçka që mund ta shikoni vërtet. /Telegrafi/