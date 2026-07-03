Rikonstruimi i Qeverisë, Kuvendi më 13 korrik do të vendos për emërimin e ministrave të rinj
Propozimi për shkarkimin dhe zgjedhjen e ministrave të rinj të Qeverisë është paraqitur në Kuvend, dhe seanca është caktuar për të hënën, më 13 korrik, njofton shërbimi parlamentar për shtyp.
Rendi i ditës i seancës së 112-të të Kuvendit përfshin tre pika - një propozim për shkarkimin e anëtarëve të Qeverisë, një propozim për shkarkimin e zëvendësministrave në Qeveri dhe një propozim për zgjedhjen e anëtarëve të Qeverisë.
Deputetëve do t'u paraqitet një propozim për shkarkimin e Igor Filkov nga pozicioni i Ministrit të Drejtësisë dhe zgjedhjen e Jeton Shasivarit në vendin e tij.
Agon Ferati propozohet të zëvendësojë Ivan Stoilkoviq si Ministër i Ministrisë së Marrëdhënieve Ndër-Bashkësive.
Stoilkoviq propozohet të zëvendësojë Zllatko Perinskin si Ministër i Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale.
Borçe Serafimovski propozohet si Ministër që do të drejtojë Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave, duke zëvendësuar Cvetan Tripunovskin.
Sasho Klekovski propozohet si Ministër për të drejtuar Ministrinë e Shëndetësisë, duke zëvendësuar Azir Aliun.
Zëvendësministri aktual Gjoko Velkovski propozohet si Ministër për të drejtuar Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, duke zëvendësuar Fatmir Limanin.
Zëvendësministri aktual Sedat Sulejmani propozohet si Ministër për të drejtuar Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, duke zëvendësuar Zoran Ljutkovin.
Erxhan Demir propozohet si Ministër pa resor, duke zëvendësuar Shaban Saliun.