Richarlison shpëton Tottenhamin, Liverpooli vetëm një pikë në shtëpi
Në kuadër të javës së 30-të të Ligës Premier, Liverpool dhe Tottenham ndanë pikët pas një barazimi 1-1 në Anfield.
Liverpooli kaloi në epërsi në minutën e 18-të me një goditje të bukur dënimi të Dominik Szoboszlai, duke treguar edhe një herë aftësitë e tij të shquara nga këto goditje.
Pjesa e parë dhe e dyta u karakterizuan nga disa raste të mira shënimi për të dyja skuadrat. Cody Gakpo dhe Mohamed Salah kishin mundësi të shënonin, por topi u ndal disa herë nga portieri i Tottenhamit dhe shtyllat.
Ndërkohë, Alisson Becker bëri disa pritje të rëndësishme për të mbrojtur portën e Liverpoolit.
Megjithatë, kur ndeshje po shkonte drejt fundit, Tottenham reagoi , kur Richarlison shënoi për 1-1 pas një asistimi perfekt të Randal Kolo Muani brenda zonës.
Në këtë barazim, Liverpooli mbetet në vendin e 5-të me 49 pikë, ndërsa Tottenham është afër zonës së rënies, duke mbledhur 30 pikë. /Telegrafi/