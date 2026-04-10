Rezidenca prej 61 milionë dollarësh i shkon Jennifer Lopez, Ben Affleck tërhiqet
Ben Affleck dhe Jennifer Lopez kanë ndërmarrë hapa të rinj ligjorë lidhur me pasurinë e tyre pas divorcit, ndërsa dokumentet gjyqësore lënë të kuptohet se aktori i ka kaluar të gjithë pjesën e tij të pronës tek Lopez, sa i përket vilës së tyre në Beverly Hills.
Ish-çifti e bleu këtë rezidencë luksoze në maj të vitit 2023, me vlerë gati 61 milionë dollarë, ndërsa që nga korriku 2024 kanë tentuar ta shesin – pak kohë para se Lopez të dorëzonte kërkesën për divorc.
Sipas dokumenteve ligjore, pa shumë vëmendje mediatike, dy ish-bashkëshortët kanë ndryshuar marrëveshjen e ndarjes së pasurisë, e cila fillimisht ishte depozituar në janar 2025, kur divorci i tyre u finalizua. Më 9 prill, ata kanë paraqitur kërkesë për të ndryshuar disa pika të vendimit.
Edhe pse shumica e kushteve kanë mbetur të njëjta, dokumenti i përditësuar thekson se Lopez do të jetë e vetmja përgjegjëse për çdo shpenzim që lidhet me një shitje të ardhshme të pjesës së saj në rezidencën “Wallingford”, përfshirë (por pa u kufizuar në) komisionet e agjentëve, taksat përkatëse, kostot e mbylljes së transaksionit dhe shpenzime të tjera të ngjashme.
Në dokumente përmendet gjithashtu se në një moment do të ketë një “transferim pronësie”, por nuk është bërë e qartë se kur planifikojnë ta nxjerrin sërish në shitje shtëpinë e tyre të dikurshme. Lopez e ka nënshkruar marrëveshjen më 31 mars, ndërsa Affleck më 1 prill, çka është interpretuar si konfirmim se ai ka hequr dorë nga pjesa e tij. Burime për TMZ pretendojnë se Affleck praktikisht ia ka lënë pjesën e tij Lopez-it pa kompensim, duke e lënë atë të përfitojë e vetme nga çdo fitim i mundshëm i shitjes.
Vila me 12 dhoma gjumi dhe 24 banjo u hoq nga tregu më 26 janar të këtij viti. Në atë periudhë, jashtë pronës u panë katër kamionë të mëdhenj të kompanive të zhvendosjes, megjithëse nuk dihet saktësisht se çfarë po ndodhte. Prona ishte nxjerrë fillimisht në shitje për 68 milionë dollarë, rreth 8 milionë më shumë se sa e kishte blerë çifti.
Një burim kishte deklaruar më herët për Daily Mail se Affleck “thjesht dëshiron që shtëpia të shitet sa më shpejt”, në mënyrë që të shkëputë edhe “lidhjen e fundit” që e mban ende të lidhur me Lopez.
Megjithatë, pasi një shitje e mundshme dështoi dhe prona nuk gjeti blerës për më shumë se një vit, çifti e hoqi nga tregu në korrik 2025. Ajo u rishfaq sërish në shtator të po atij viti me çmimin 52 milionë dollarë, por vetëm katër muaj më vonë, njoftimi u hoq sërish.
Pavarësisht vështirësive për ta shitur shtëpinë e përbashkët, të dy yjet kanë blerë prona të reja pas ndarjes. Affleck bleu në gusht 2024 një shtëpi me vlerë 20 milionë dollarë në Pacific Palisades, pranë zonës ku jeton ish-bashkëshortja e tij, Jennifer Garner.
Nga ana tjetër, Lopez bleu në shkurt të vitit të kaluar – pas finalizimit të divorcit – një shtëpi me vlerë 21 milionë dollarë në Calabasas. Sipas raportimeve, ajo vazhdoi të jetonte në vilën e Beverly Hills-it gjatë kohës që po kryheshin punime në pronën e re. Një burim për Daily Mail kishte thënë se Jennifer po e rinovonte shtëpinë sipas shijes së saj, duke shpenzuar shumë, pasi prona përfshin jo vetëm ndërtesën kryesore, por edhe një shtëpi pranë pishinës dhe një shtëpi për mysafirët.
Lopez e depozitoi kërkesën për divorc në gusht 2024, pikërisht në përvjetorin e dytë të martesës së tyre. Affleck ka tre fëmijë me Jennifer Garner: Violet (19), Fin (16) dhe Samuel (14). Ndërsa Lopez është nënë e binjakëve Emma dhe Max (17), nga martesa e saj me këngëtarin Marc Anthony.