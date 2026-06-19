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Tani mund të udhëtoni direkt nga Prishtina drejt Oslos dhe Brukselit me çmime të favorshme.

Rezervoni biletën tuaj në www.prishtinaticket.net dhe përfitoni nga shërbimet e përfshira në çdo biletë:

• Check-in falas
• Zgjedhja e ulëses sipas preferencës
• Bagazh deri në 20 kg

Si ta rezervoni biletën tuaj?

Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.

Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:

🇱🇺 +35220334188

🇩🇪 +49 7621 9165 313

🇨🇭 +41 61 510 06 86

🇽🇰 +383 49 200 286

🇸🇪 +46 470 580 944

🇸🇮 +386 47 774 141

Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.

Lista e destinacioneve me fluturime direkte nga GP Aviation dhe PrishtinaTicket

Zürich – Prishtinë

Basel – Prishtinë

Geneva – Prishtinë

Berlin – Prishtinë

Düsseldorf – Prishtinë

Stuttgart – Prishtinë

München – Prishtinë

Münster – Prishtinë

Köln – Prishtinë

Dortmund – Prishtinë

Hamburg – Prishtinë

Hannover – Prishtinë

Nürnberg – Prishtinë

Memmingen – Prishtinë

Bremen – Prishtinë

Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë

Luxemburg – Prishtinë

Salzburg – Prishtinë

Ljubljana – Prishtinë

Malmö – Prishtinë

Göteborg – Prishtinë

Växjö – Prishtinë

Helsinki – Prishtinë

Oslo – Prishtinë

Bruksel – Prishtinë

Basel – Ohër (Ohrid)

Kontaktet në Facebook dhe Instagram.

PrishtinaTicket dhe GP Aviation vazhdojnë të zgjerojnë rrjetin e tyre të fluturimeve, duke ofruar lidhje direkte nga Prishtina drejt mbi 25 destinacioneve në të gjithë Evropën. Me orare të përshtatshme, çmime konkurruese dhe shërbime të përfshira në biletë, udhëtimi bëhet më i lehtë, më komod dhe më i përballueshëm për të gjithë pasagjerët.

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