Rezervoni biletën tuaj drejt Oslos dhe Brukselit me ofertë speciale!
Tani mund të udhëtoni direkt nga Prishtina drejt Oslos dhe Brukselit me çmime të favorshme.
Rezervoni biletën tuaj në www.prishtinaticket.net dhe përfitoni nga shërbimet e përfshira në çdo biletë:
• Check-in falas
• Zgjedhja e ulëses sipas preferencës
• Bagazh deri në 20 kg
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Lista e destinacioneve me fluturime direkte nga GP Aviation dhe PrishtinaTicket
Zürich – Prishtinë
Basel – Prishtinë
Geneva – Prishtinë
Berlin – Prishtinë
Düsseldorf – Prishtinë
Stuttgart – Prishtinë
München – Prishtinë
Münster – Prishtinë
Köln – Prishtinë
Dortmund – Prishtinë
Hamburg – Prishtinë
Hannover – Prishtinë
Nürnberg – Prishtinë
Memmingen – Prishtinë
Bremen – Prishtinë
Karlsruhe/Baden-Baden – Prishtinë
Luxemburg – Prishtinë
Salzburg – Prishtinë
Ljubljana – Prishtinë
Malmö – Prishtinë
Göteborg – Prishtinë
Växjö – Prishtinë
Helsinki – Prishtinë
Oslo – Prishtinë
Bruksel – Prishtinë
Basel – Ohër (Ohrid)
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
PrishtinaTicket dhe GP Aviation vazhdojnë të zgjerojnë rrjetin e tyre të fluturimeve, duke ofruar lidhje direkte nga Prishtina drejt mbi 25 destinacioneve në të gjithë Evropën. Me orare të përshtatshme, çmime konkurruese dhe shërbime të përfshira në biletë, udhëtimi bëhet më i lehtë, më komod dhe më i përballueshëm për të gjithë pasagjerët.