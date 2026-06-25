Revolucion elektrik në Shkup: Porsche Maqedoni lanson Porsche Cayenne Electric të ri tërësisht elektrik
Në një ngjarje ekskluzive dhe vizualisht spektakolare, Porsche Macedonia prezantoi zyrtarisht epokën e re të SUV-ve luksoze në tregun e Maqedonisë - Porsche Cayenne Electric tërësisht elektrik.
Eventi, i cili mblodhi së bashku liderë kryesorë të biznesit, figura publike, entuziastë të automobilave dhe përfaqësues të medias, u moderua nga një nga influencueset më me ndikim maqedonase, Mia Kostova. Ajo hapi mbrëmjen me stilin e saj dinamik të dallueshëm, duke njoftuar hapin e madh përpara për markën gjermane premium.
Drejtori i Përgjithshëm i Porsche Macedonia, Zlatko Mucunski, iu drejtua audiencës, duke theksuar rëndësinë strategjike të këtij modeli dhe angazhimin e kompanisë për lëvizshmëri të qëndrueshme.
"Kur Cayenne u shfaq për herë të parë më shumë se dy dekada më parë, ajo revolucionarizoi SUV-in sportiv. Sot, jemi krenarë të prezantojmë hapin e saj të radhës evolucionar - Cayenne Electric. Ky automjet nuk është vetëm një model i ri, por provë se performanca superiore sportive dhe ndërgjegjësimi mjedisor mund të bashkëjetojnë në mënyrë të përkryer në një kryevepër. Me këtë, ne konfirmojmë vizionin tonë për të qenë liderë në të ardhmen elektrike të automobilave në Maqedoni", tha Zlatko Mucunski, Drejtor i Përgjithshëm i Porsche Maqedoni.
Kulmi i mbrëmjes ishte zbulimi i vetë automjetit, i ndjekur nga efektet futuriste të dritës dhe audios. Prezantimi i detajuar i performancës dhe teknologjisë së përparuar u dha nga Menaxheri i Marketingut, Stefan Jovanovski, i cili shpjegoi saktësinë inxhinierike pas Cayenne Electric të ri.
Modeli i ri përmban një arkitekturë të përparuar 800 volt që mundëson karikim ultra të shpejtë, autonomi mbresëlënëse të baterisë të përshtatur për udhëtime të gjata dhe ruajtjen e ADN-së sportive të njohur të Porsche me shpërndarje të menjëhershme të energjisë.
Karakteristikat kryesore të Porsche Cayenne Electric të ri: Ngarkesë plotësisht elektrike: Teknologji e përparuar e baterisë me zero emetime. Performancë sportive: Ruajtja e dinamikës dhe shkathtësisë legjendare të drejtimit për të cilat njihet Cayenne. Karikim ultra i shpejtë: Mbështetje për karikues të fuqishëm DC, duke mundësuar karikimin e baterisë në kohë rekord. Luks dixhital: Interieri plotësisht i rinovuar me sistemin më të fundit Porsche Driver Experience dhe sisteme të avancuara ndihme.
Pas pjesës zyrtare, të ftuarit patën mundësinë të shikonin nga afër automjetin, të njiheshin me karakteristikat e tij inovative dhe të shijonin një koktej ekskluziv.
Porsche Cayenne Electric i ri tani është në dispozicion për porosi në sallonin e ekspozitës Porsche Centar Skopje.