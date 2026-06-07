Reuters shkruan për zgjedhjet në Kosovë: Vendi kërkon dalje nga kriza politike
Kosova iu drejtua kutive të votimit në zgjedhjet parlamentare, të tretat në vetëm 18 muaj, pasi asnjë parti nuk ka qenë në gjendje të fitojë një shumicë mjaftueshëm të fortë për ta nxjerrë vendin ballkanik nga një krizë politike, shkruan Reuters.
Media britanike thotë se vendi më i ri i Evropës ka aspirata për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian, por nuk ka pasur një qeveri funksionale për pjesën më të madhe të vitit të kaluar, pasi parlamentet e saj 'të përçara' nuk arritën të zgjidhnin fillimisht një kryetar parlamenti dhe më pas një kryetar të ri shteti.
Qendrat e votimit u hapën në orën 7 të mëngjesit.
Kohët e fundit nuk janë kryer sondazhe opinioni, por analistët parashikojnë përsëri fitoren e partisë Vetëvendosje.
Megjithatë, ata thonë se ai do të duhet të arrijë një kompromis me partitë e opozitës për të siguruar shumicën e dy të tretave të nevojshme për të zgjedhur një president të ri.
Partia Vetëvendosje fitoi 51.1% të votave në zgjedhjet e fundit në dhjetor, nga 42% në shkurt 2025, por nuk mundi të binte dakord me partitë e tjera për një kandidat për presidencën kryesisht ceremoniale, duke shkaktuar shpërbërjen e parlamentit në prill dhe zgjedhje të tjera të parakohshme.
Zgjedhjet e përsëritura kanë vonuar reformat dhe rrjedhën e fondeve shumë të nevojshme të BE-së, raporton Reuters.
Kosovarët mezi presin të shohin fundin e ngërçit politik, ndërsa kërkojnë paga më të larta dhe çmime më të përballueshme. /Telegrafi/